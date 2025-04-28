亞洲動向｜緬寺廟古蹟震塌 社區連結同毁

明報國際組

「亞洲動向」第一期的主角是緬甸，今天距離緬甸3‧28大地震剛好一個月，本報訪問了一名研究緬甸歷史文化的學者，介紹毁於地震的寺廟、佛塔和清真寺等，絕非只有歷史意義的古蹟文物，許多迄今仍是具社會文化意義的社區連繫樞紐。

明報記者 曾永昌

震央古都雲集 過百古剎被毁

緬甸3‧28大地震的震央位於古都名城雲集的中部地區，例如蒲甘王朝的蒲甘（Bagan）、阿瓦王朝和東吁王朝的阿瓦（Ava）、貢榜王朝的實皆（Sagaing）、阿瑪拉普拉（Amarapura）和曼德勒（Mandalay，又稱瓦城）等，都有眾多極具價值的佛塔古剎，經歷內戰重創旅遊業等打擊後，地震如同雪上加霜，有統計指起碼約100座佛教建築和50座伊斯蘭教清真寺被摧毁。惟對緬甸民眾來說，這些場所絕不止是外界眼中的「文化遺產」，更是他們的生活日常——專家指寺廟在緬甸社會發揮維繫經濟活動、支撐社區運作的角色，因此被震塌的不止是歷史文化，還有社區連結。

受地震波及的寺廟、清真寺、僧院和尼姑庵，不僅是宗教禮拜場所或旅遊勝地，還發揮提供基礎教育、分發藥品、照顧老人和收留孤兒等支撐社會的作用。舉例說，緬甸民眾會供養僧院和尼姑庵「累積功德」，信仰上得到依靠，部分民眾便視僧院和佛塔倒塌為不祥之兆，如同國家「受詛咒」。

學者：「文化遺產」乃民眾日常

曼德勒市郊的瑞薩延佛塔（Shwe Sar Yan Pagoda）是有逾千年歷史的大型佛教建築群，3‧28地震令佛塔的金色尖塔崩塌。專研緬甸歷史的新加坡國立大學緬甸/東南亞歷史副教授昂敦（Maitrii Aung-Thwin）向《國家地理雜誌》表示，佛塔是當地一帶的重要社區中心，跟當地農業活動密不可分，例如是每年的農業節慶吸引到農民、商人、旅客和其他小商戶參加，令當地社區及經濟得到連繫，「當這些宗教場所受破壞，亦會破壞這些社區的結構和生計」。

昂敦表示，主要文化遺產所在的曼德勒、實皆、阿瑪拉普拉、阿瓦及敏貢（Mingun，按：白象佛塔所在地）等都有很多佛教寶塔和古蹟嚴重損毁。他接受本報訪問時進一步指出，觀察家、遊客和文化遺產業界眼中的「文化遺產」，其實是緬甸民眾的生活日常，市集、節慶和社區中心通常都位於這些文化遺產附近，而當發生危機和衝突，這些僧院、尼姑庵、佛塔或清真寺等往往是民眾尋求庇護及求取物資之處。

宗教寄託倒下 災民添心理創傷

緬甸其一最重要寺廟建築群、曼德勒的馬哈穆尼佛塔（Mahamuni Pagoda）被地震嚴重破壞，昂敦向本報稱，這連帶對周邊因佛塔連繫起來的社區造成影響，突顯曼德勒居民面對的深層社會創傷。佛塔周邊有一個著名的市集，因此受影響者包括在附近做生意的商販、在當地舉辦的節慶、朝聖者和遊客歇腳的茶館、供應寺廟銷售商品的群體，以至負責將商品從遙遠地區運到佛塔的人員。

與此同時，佛塔信託人依賴捐款為社區提供慈善服務，距離佛塔數英里的社區，當地居民則透過維護佛塔場地、修繕佛塔和活動期間提供人力來討生活。昂敦形容，損失一座寺廟會導致失業和脆弱狀態的惡性循環，逐步波及整片地區，令曼德勒等社區受到天災後難以恢復，因在民眾有極大需求之際，宗教團體往往是給予援助與支持的來源。他指古蹟崩塌還會加劇民眾因地震而出現的焦慮——他們都把自身應對困境的能力，跟這些建築物的堅固程度連結起來，當這些他們熟悉並看似堅韌的建築倒塌損毁，就可能引發創傷反應。

（亞洲動向）