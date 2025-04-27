梵蒂岡外長：教宗高齡拒「放慢腳步」 為弱勢奉獻

「不畏難展非凡勇氣」

加拉格爾形容，方濟各彬彬有禮、溫柔且富同情心，同時亦清楚自己想法，經常不聽身邊人建議，「我一直很欽佩他的一個特點，儘管起初我並不總是贊同，那就是他不會逃避難事，他會正視問題，這展現了非凡的勇氣」。

加拉格爾憶述，方濟各曾想前往中非共和國，許多幕僚都說當地太危險，但他說「我將會去，如果沒有人想跟着來，沒關係，我自己去」，最終教宗2015年成行。加拉格爾稱讚方濟各能清晰處理棘手問題，例如提醒官員討論移民問題時要把移民看成「人」而不止是「數字」。他形容，教宗寧願被一般民眾特別是年輕人包圍，也不願跟有權勢的人見面。

曾兩度任亞洲主教團協會主席的緬甸籍樞機貌波受梵蒂岡新聞專訪，懷緬方濟各是「滿懷愛心和熱忱的牧者」，又憶述其對亞洲民眾充滿「深切情感，以及對受苦緬甸民眾保有愛」。

（BBC/鹽與光天主教傳媒/梵蒂岡新聞）

（教宗喪禮）