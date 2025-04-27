梵蒂岡外長：教宗高齡拒「放慢腳步」 為弱勢奉獻

【明報專訊】「儘管晚年多有病苦與衰弱，教宗方濟各仍選擇走上奉獻自我的道路，直至生命的最後一日。他追隨善牧基督的腳步……他以堅韌與安然的精神，親近上主的羊群——天主的教會，並常銘記耶穌藉聖保祿宗徒所說的話：『施比受更有福』。」主禮方濟各殯葬彌撒的梵蒂岡樞機團長雷樞機在悼詞中提到，方濟各生前最後影像是在復活節抱病軀從聖伯多祿大殿陽台為眾人降福，其後乘專車親臨廣場向群眾致意。這並非偶然，相當於梵蒂岡外長的聖座國務院與各國及國際關係部門秘書長加拉格爾（Paul Gallagher）在昨日刊登的英國廣播公司（BBC）訪問中透露，方濟各拒聽從身邊人「在最後幾年放慢腳步」的建議，傾向一直工作「至死方休」，而驅使他堅持的原因，是他自知有機會幫助無權勢的人。
「不畏難展非凡勇氣」
加拉格爾形容，方濟各彬彬有禮、溫柔且富同情心，同時亦清楚自己想法，經常不聽身邊人建議，「我一直很欽佩他的一個特點，儘管起初我並不總是贊同，那就是他不會逃避難事，他會正視問題，這展現了非凡的勇氣」。
加拉格爾憶述，方濟各曾想前往中非共和國，許多幕僚都說當地太危險，但他說「我將會去，如果沒有人想跟着來，沒關係，我自己去」，最終教宗2015年成行。加拉格爾稱讚方濟各能清晰處理棘手問題，例如提醒官員討論移民問題時要把移民看成「人」而不止是「數字」。他形容，教宗寧願被一般民眾特別是年輕人包圍，也不願跟有權勢的人見面。
曾兩度任亞洲主教團協會主席的緬甸籍樞機貌波受梵蒂岡新聞專訪，懷緬方濟各是「滿懷愛心和熱忱的牧者」，又憶述其對亞洲民眾充滿「深切情感，以及對受苦緬甸民眾保有愛」。
（BBC/鹽與光天主教傳媒/梵蒂岡新聞）
（教宗喪禮）
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