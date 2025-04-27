教宗喪禮簡而重 薄棺貧民相送 捨三層槨柩傳統省繁文縟節 掌聲伴移靈

方濟各喪禮在梵蒂岡時間昨日早上10時（香港時間昨午4時）起舉行。主禮的樞機團長雷（Giovanni Battista Re）悼詞說道：「教宗方濟各充滿人性溫暖，對當今的悲劇極有敏覺，實際分享了當今時代的焦慮、痛苦和希望，並能以安慰和鼓勵的信息，直接且即時地抵達人心。」殯葬儀式雖省卻很多繁文縟節和排場，場面依然盛大，現場包括從世界各地而至的幾百名樞機、主教和神父，以及美國總統特朗普伉儷、法國總統馬克龍伉儷和英國王儲威廉等政要名人，促使意大利與梵蒂岡為保安特設禁飛區，部署狙擊手在周圍建築物的天台，並安排戰機候命。

當教堂響起鐘聲，靈柩在熱烈掌聲中送上靈車，經羅馬市內的帝國議事廣場、羅馬競技場（俗稱羅馬鬥獸場）運到方濟各生前最喜歡前往祈禱的聖母大殿，由一群「貧苦和需要幫助的人」迎接靈車，送靈柩下葬於大殿內一個簡單的大理石墓穴。

墓碑豎聖母大殿側廊僅鐫「Franciscus」

按教廷傳統，教宗身後一般會安放於柏木、鉛和橡木製成的3層棺槨，隆重安葬於梵蒂岡聖伯多祿大殿底下的石窟墓或大教堂內的小聖堂。不過梵蒂岡按方濟各遺願，只為他安排一副普通的鍍鋅木棺。其墓碑豎立於聖母大殿側廊，僅鐫刻方濟各的拉丁文「Franciscus」，並復刻教宗生前戴於胸前的善牧十字架圖案。而墓碑所用板岩，採自意大利利古里亞（Liguria）大區一種號稱「平民之石」的多用途板岩——方濟各的父親早前從意大利移民到阿根廷，其家族原扎根意大利西北部的兩個大區皮耶蒙德和利古里亞，有資料稱方濟各聽得懂兩地方言。

簡約葬禮證「無論生死忠於福音」

自2013年當選以來，方濟各一直強調希望「為貧苦大眾建立屬於貧苦大眾的教會」，任內12年間起居行止皆摒棄奢華，居於教廷賓館，不穿華衣美服。他昔日接受意大利《晚郵報》訪問說：「把教宗描述為超人、明星之類，對我來說是一種冒犯。」歷史學家梅諾齊（Daniele Menozzi）認為，方濟各想通過簡約葬禮，證明他「無論生死，都忠於福音：對人人保持貧窮、簡樸和博愛的信息」。

25萬人送別 信徒：他是人類的定義

方濟各死於中風和心臟衰竭，在此前3日的公眾瞻仰期間約有25萬人參與。聖伯多祿廣場昨晨6時開放後，逾25萬群眾在佩戴對講機的自願者安排下通過安檢進入，不到一個小時就幾乎填滿座席。彌撒期間，當主禮提及方濟各生前關懷移民、呼籲和平、主張談判解決戰爭和重視全球暖化等內容時，群眾不時迸發掌聲。39歲美國人烏加爾德說：「他不僅僅是一位教宗，他是人類的定義。」

梵蒂岡昨天開始為期9天的哀悼期。未滿80歲的樞機將在哀悼期後召開閉門會議遴選新教宗。目前全球有252名樞機，80歲以下具選舉權者有135人，惟宗座憲章規定只限120人選舉權，未知會如何解決這技術問題。

（梵蒂岡新聞/法新社/BBC/金融時報）

（教宗喪禮）