淫媒愛潑斯坦最知名受害人朱弗雷自殺亡

最早發聲鼓舞眾多受害者

朱弗雷（Virginia Giuffre，婚前原名Virginia Louise Roberts）的家人上周五（25日）發聲明，確認她當天在位於西澳洲省尼爾加比（Neergabby）的農莊內自盡身亡。其家人聲明形容，朱弗雷是對抗性虐待與性販運的戰士，是不少生還者的明燈，惟最終無法承擔受欺凌的巨壓。

稱遭安德魯王子性侵3次

朱弗雷是美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）系列案件中最廣為人知的受害者，也是最早站出來要求對愛潑斯坦與其支持者提出刑事指控的人，其勇敢發聲鼓舞眾多受害者公開講述自身經歷。她指控愛潑斯坦和其女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）將她訓練做性奴隸，為愛潑斯坦和其客戶服務，包括於2001年將當時17歲的她介紹給英國安德魯王子，令她前後被安德魯性侵3次。她2021年入稟控告安德魯，後者雖一直否認指控，但翌年同意庭外和解，據傳和解金額達數百萬英鎊。

朱弗雷上月30日在社交平台Instagram貼出一張自己遭遇車禍後臥床相片，她說：「現時出現腎衰竭，醫生告知只餘下4日生命……我已經準備好走了，只要讓我等到最後一次見到孩子們的時候。」

（法新社/路透社/紐約時報）