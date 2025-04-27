FBI拘威州法官 指助非法移民逃避追捕

涉事非法移民為30歲的墨西哥男子弗洛里斯-魯伊斯（Eduardo Flores-Ruiz），他在本月17日被移民法官批准FBI申請的拘捕令——FBI指他曾被遣返，後再非法入境。他同時在正被控3項家暴控罪，翌日到密爾沃基縣的威斯康星巡迴法院應訊，由杜根（Hannah Dugan）負責審訊。後來杜根收到下屬電郵通知，有移民及海關執法局（ICE）、FBI和緝毒局的6名人員在其法庭外守候，準備拘捕弗洛里斯-魯伊斯，據FBI宣誓書指，杜根對此顯得憤怒，認為情况「荒謬」，接着離開法官席並護送對方從陪審團專用的門離開法庭。經過一輪追逐後，執法人員在法院外拘捕弗洛里斯-魯伊斯。

FBI局長帕特爾表示，杜根故意誤導聯邦探員，妨礙拘捕弗洛里斯-魯伊斯，其阻撓行為「增加對公眾的危險」。司法部長邦迪在聲明強調，任何人都不應阻礙執法行動，「尤其是法官」，其後她在霍士新聞訪問中公開警告「庇護」非法移民的人，「我們不在乎你是誰」。

杜根在提堂後暫獲釋，下月將再出庭。其代表律師表示，杜根「在整個律師和法官生涯中，都致力於法治和適當程序的原則」，她將奮力辯護並期待洗脫罪名，指事件與公共安全利益無關。密爾瓦基縣長克勞利稱，特朗普主導下的FBI更關心將聯邦執法部門武器化、不經正當程序懲罰人，並恐嚇任何反對這些政策的人，而非追求正義。

特政府與司法機構緊張關係新高點

特朗普1月重返白宮後全力打擊非法移民，今次罕有拘捕法官之舉突顯其政府與司法機構之間的緊張關係推向新高點，上周四新墨西哥州一名前地方法官及其妻子被指庇護一名涉嫌是委內瑞拉黑幫的非法移民，遭聯邦探員闖入寓所後拘留。

（法新社/路透社/金融時報）