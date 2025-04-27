未提盡復失地入北約 烏終戰3條件被視讓步

普京向美稱願「無前提」跟烏和談

《紐時》引述烏方高官稱，烏克蘭總統澤連斯基可能趁出席教宗方濟各喪禮，向同場的美國總統特朗普提出上述方案。《紐時》指暫未知俄方會接受什麼條件，而克宮已要求嚴格限制烏軍的規模和能力，華府官員向烏方表示不會支持上述索求。克宮昨日表示，俄羅斯總統普京向來訪的美國總統中東問題特使威特科夫表示，俄方準備在「沒有先決條件下」跟烏方舉行和談。

CIA副局長兒子為俄軍作戰身亡

另外，去年2月出任美國中央情報局（CIA）數碼創新事務副局長的加利納（Juliane Gallina），其兒子格洛斯（Michael Alexander Gloss）去年4月4日為侵烏俄軍作戰時身亡，終年21歲。據俄國獨立調查網站iStories引述俄軍外泄招兵數據庫顯示，格洛斯前年9月簽約入伍，消息指他3個月後被編入前線激烈戰鬥的攻擊部隊，後被調派至攻擊烏東頓涅茨克州敵軍陣地空降團。俄方向其家人通報死訊時未提死因，只稱其命喪烏境內。報道引述格洛斯的熟人指他不熱衷於戰鬥，參與俄軍只為獲俄國護照長留當地。

（紐約時報/衛報）

（俄軍侵烏）