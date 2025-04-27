未提盡復失地入北約 烏終戰3條件被視讓步

【明報專訊】烏克蘭日前拒絕美國提出讓俄羅斯保有其現控制克里米亞的終戰方案後，《紐約時報》上周五（25日）報道，烏克蘭領導層已草擬一份反建議方案，其中3項主要條件為（1）不限制烏軍規模；（2）在烏境內部署有美國支持的歐洲安全部隊以確保國家安全；（3）把凍結的俄羅斯資產用於重建。報道指，雖然這3點難獲俄方接受，但草案無提及完全收復被佔領領土，也未堅持烏克蘭加入北約，被視為烏方讓步。
普京向美稱願「無前提」跟烏和談
《紐時》引述烏方高官稱，烏克蘭總統澤連斯基可能趁出席教宗方濟各喪禮，向同場的美國總統特朗普提出上述方案。《紐時》指暫未知俄方會接受什麼條件，而克宮已要求嚴格限制烏軍的規模和能力，華府官員向烏方表示不會支持上述索求。克宮昨日表示，俄羅斯總統普京向來訪的美國總統中東問題特使威特科夫表示，俄方準備在「沒有先決條件下」跟烏方舉行和談。
CIA副局長兒子為俄軍作戰身亡
另外，去年2月出任美國中央情報局（CIA）數碼創新事務副局長的加利納（Juliane Gallina），其兒子格洛斯（Michael Alexander Gloss）去年4月4日為侵烏俄軍作戰時身亡，終年21歲。據俄國獨立調查網站iStories引述俄軍外泄招兵數據庫顯示，格洛斯前年9月簽約入伍，消息指他3個月後被編入前線激烈戰鬥的攻擊部隊，後被調派至攻擊烏東頓涅茨克州敵軍陣地空降團。俄方向其家人通報死訊時未提死因，只稱其命喪烏境內。報道引述格洛斯的熟人指他不熱衷於戰鬥，參與俄軍只為獲俄國護照長留當地。