梵蒂岡確認50國家元首蒞臨送別方濟各 喪禮外交 美烏總統擔櫈密斟成焦點

白宮稱富成效 澤連斯基：良好會面

這是特朗普和澤連斯基二人自2月28日在白宮鬧至不歡而散後首次面對面接觸，白宮通訊總監史蒂文．張在本港昨午確認二人私下會面，「進行很富成效的討論」，將公布更多詳情。澤連斯基發言人指二人在聖伯多祿大殿交談約15分鐘，約定當天稍後再次會面作進一步討論，但到傳出特朗普在喪禮結束後已離開羅馬，該發言人澄清不會有第二場會談。澤連斯基則在社交平台X形容會面良好，自言跟特朗普單對單討論多項議題，包括保護烏克蘭人民生命、全面且無條件停火、避免戰爭再爆發的可靠持久和平等。他本人期望美烏聯手就以上各方面達至成果，令這次會面可史上留名。據現場片段所見，特朗普和澤連斯基獲教廷安排進入聖伯多祿大殿時，由法國總統馬克龍同行，三人站立傾談一會後才剩下特、澤坐下獨談。

台灣代表陳建仁與拜登合照

梵蒂岡確認有170個代表團蒞臨方濟各喪禮，包括50名國家元首、15名政府首腦和12名在位王室成員。分析認為這是適合私人外交的場合，英國萊斯特大學國際關係榮休教授貝里奇曾稱這種「工作喪禮」（working funeral）令領袖有好藉口打破既有磋商議程，為當下問題作緊急討論，同時避免引起公眾期望。

其一例子是台灣，曾獲方濟各6度接見並委任為宗座科學院院士的前副領導人陳建仁代表出席喪禮，他此前表明會「盡可能與國際友人互動」，到昨日入席時成功跟同樣是天主教徒的美前總統拜登等多位政要寒暄合照互動。

（路透社/BBC/中央社）

（教宗喪禮）