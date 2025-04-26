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教宗今喪禮 澤連斯基或臨時缺席

【明報專訊】教宗方濟各喪禮羅馬時間周六（26日）上午10時（香港下午4時）舉行，教廷周四表示，包括約「50名國家元首及10名君主」在內，最少有130個外國代表團將參加喪禮，外界關注到時部分國家領袖會否互動。不過，原定出席葬禮的烏克蘭總統澤連斯基周五表示，可能因國內重要「軍事會議」而缺席。他說：「如果我無法及時抵達，烏克蘭將由適當層級的代表出席。」

教宗方濟各周一逝世後，靈柩周三移送到聖伯多祿大教堂供民眾瞻仰遺容。教廷周五發表聲明稱，由周三早上11時至周五中午，已有超過15萬人次瞻仰過方濟各的遺容，瞻仰儀式將在周五晚8時結束。方濟各的喪禮將於周六在聖伯多祿廣場舉行，靈柩之後將會運往他生前常去的羅馬4座宗座大殿之一的聖母大殿入土為安，墓碑只會簡單刻上「方濟各」的拉丁文Franciscus。教廷發言人布魯尼表示，教宗方濟各墓最早將於下周日（27日）上午對外開放。

教廷表示，目前已有130個代表團確認參加教宗方濟各的喪禮，包括聯合國秘書長古特雷斯、特朗普伉儷及歐洲多國君主及政府首長等。亞洲方面，菲律賓總統小馬可斯伉儷、台灣前副領導人陳建仁也會出席儀式。澤連斯基周二曾表明，盼趁出席方濟各喪禮與特朗普會面，特朗普翌日即批評澤連斯基拒絕美國提出的與俄停戰方案，兩人周六會否見面備受關注。

（法新社/路透社/紐約時報/中央社）

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