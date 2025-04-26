明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美特使四訪克宮見普京 同日俄將領被炸死

【明報專訊】美國總統中東問題特使威特科夫昨日上午抵達俄羅斯首都莫斯科，並再次到克宮會見俄羅斯總統普京，這將是總統特朗普重返白宮後的第四次。有份參與會議的普京外交顧問烏沙科夫指這場長達3個半小時的會面「有建設性」，談及俄烏直接會談的可能性，又指會談令俄美在烏克蘭以至其他議題上的立場更為靠近，俄美續在不同層面進行有成效的對話。另外，同日一名約10年前曾參與俄烏《明斯克協議》談判的俄軍高層將領在莫斯科市郊被炸死，俄方隨後形容事件「恐怖主義行徑」，指「有理由相信」烏克蘭跟事件有關，烏方昨暫未回應。

俄指「有理由相信」烏涉「恐襲」

俄羅斯聯邦偵查委員會發言人昨日公布，莫斯科州中部巴拉希哈（Balashikha）發生汽車爆炸案，59歲的俄軍總參謀部作戰總局（按：負責戰略和軍事行動規劃的俄軍關鍵單位）副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik，中將軍階）證實喪生，當局目前循「謀殺和非法販運爆炸物」的方向調查。初步調查顯示，爆炸由引爆載有子彈藥的人造爆炸裝置所造成，其威力相當於逾300克的TNT炸藥。暫未有任何單位承認責任，但外界開始揣測是否烏方所為。

彭博：威特科夫要求俄棄逼烏「去軍事化」

彭博社昨日較早前引述消息人士報道，威特科夫此行將代表美方要求俄方接受烏克蘭擁有權利發展「裝備充足」的自家軍隊和防衛產業，作為和平協議的一部分，這意味着克宮須放棄從開戰起對烏方「去軍事化」的要求。惟暫未知威特科夫和普京的會談是否真的有談及這議題。

特朗普昨日在出發到梵蒂岡往教宗喪禮前向傳媒宣稱，美俄已接近達成協議。惟CNN之前一日引述消息人士指，特朗普私下向幕僚承認，在俄烏之間調解達成和平協議的困難程度超乎他預期。烏總統澤連斯基則要求加強向俄方施壓。

（塔斯社/路透社/彭博社/CNN）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕汽車炸彈襲擊 暗殺 恐怖襲擊 特朗普 普京 威特科夫（Steve Witkoff） 美俄關係 俄軍侵烏

上 / 下一篇新聞