美特使四訪克宮見普京 同日俄將領被炸死

俄指「有理由相信」烏涉「恐襲」

俄羅斯聯邦偵查委員會發言人昨日公布，莫斯科州中部巴拉希哈（Balashikha）發生汽車爆炸案，59歲的俄軍總參謀部作戰總局（按：負責戰略和軍事行動規劃的俄軍關鍵單位）副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik，中將軍階）證實喪生，當局目前循「謀殺和非法販運爆炸物」的方向調查。初步調查顯示，爆炸由引爆載有子彈藥的人造爆炸裝置所造成，其威力相當於逾300克的TNT炸藥。暫未有任何單位承認責任，但外界開始揣測是否烏方所為。

彭博：威特科夫要求俄棄逼烏「去軍事化」

彭博社昨日較早前引述消息人士報道，威特科夫此行將代表美方要求俄方接受烏克蘭擁有權利發展「裝備充足」的自家軍隊和防衛產業，作為和平協議的一部分，這意味着克宮須放棄從開戰起對烏方「去軍事化」的要求。惟暫未知威特科夫和普京的會談是否真的有談及這議題。

特朗普昨日在出發到梵蒂岡往教宗喪禮前向傳媒宣稱，美俄已接近達成協議。惟CNN之前一日引述消息人士指，特朗普私下向幕僚承認，在俄烏之間調解達成和平協議的困難程度超乎他預期。烏總統澤連斯基則要求加強向俄方施壓。

（塔斯社/路透社/彭博社/CNN）

（俄軍侵烏）