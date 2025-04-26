美韓擬7月協議組合 冀死線前撤關稅 四大磋商領域 貿易壁壘經濟安全投資合作匯率政策

貝森特指2+2會談「非常成功」

韓國經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆會後向記者稱，韓方在會談中闡述了美國關稅措施對兩國經濟合作帶來的不利影響，當中重點提及遭重創的汽車行業。韓聯社報道，韓方在會談上要求美方豁免韓國輸美貨物的「對等關稅」，以及部分其他個別貨品的關稅。產業通商資源部長官安德根則表示，向美方提出能源安全、造船業方面互作貢獻的方案。崔相穆透露，雙方未有談及駐韓美軍軍費分攤問題，至於匯率政策今後則由財政部門另行協商。

崔相穆總結稱，美韓此次縮小協商範圍，並就今後的磋商日程達成共識，建立了磋商基本框架，除高級別磋商外，雙方還同意盡早舉行工作層級磋商，以期達成「7月（協議）組合」（July Package）。韓方在會上闡明今後的磋商也要考慮國內因素，請美方諒解，外界把這信息解讀為後期談判很可能由韓國6月3日總統大選後所產生的下屆新政府接手並完成。

美國財長貝森特在白宮橢圓形辦公室見記者，形容美韓雙邊會談「非常成功」，進度比想像快，雙方最快下周將展開技術用詞的討論，並達成初步諒解協議。

日財相：美未提日圓升值具體要求

貝森特同日跟日本財相加藤勝信會晤，討論匯率問題，是特朗普再次上台後兩國財長首次面對面會晤。加藤在記者會稱，雙方並未討論匯率水平目標及其管理框架，美方亦未提出糾正日圓升值的具體要求。

此外，日本政府周五召開應對美國「對等關稅」的會議，敲定了包括支援企業資金周轉、刺激消費等五大內容的緊急綜合對策，具體措施包括下調汽油每公升價格10日圓、補貼7至9月的電費及燃氣費、考慮下月起擴大中小企貸款利率下調的對象、靈活調整就業補貼和納稅寬限期等。綜合對策亦訂明會根據談判結果作進一步應對，對受關稅嚴重衝擊的汽車業和大米農戶保留了今後加強支援的空間。

（韓聯社/彭博社/共同社）

（關稅戰）