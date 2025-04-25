特朗普轟澤連斯基損和談 另促普京「停手」

【明報專訊】美國總統特朗普日前不滿俄烏戰爭和談進程，威脅放棄斡旋後，周三（23日）在自家社交平台稱，烏克蘭總統澤連斯基前一天稱烏方不會承認俄羅斯佔領克里米亞的言論損害和談。副總統萬斯亦評論指俄烏兩國時候決定接受美國的和平方案，或是讓美國退出斡旋。
萬斯再威脅退出斡旋
澤連斯基周二向傳媒稱烏方不會法律上承認俄羅斯佔領克里米亞：「沒什麼好討論的。這違反我們的憲法。」特朗普在Truth Social稱說法對與俄羅斯和談非常有害，他續指無人要求澤連斯基承認克里米亞是俄國領土，「但他如要取克里米亞，為什麼11年前克里米亞未開一槍被移交俄羅斯時沒為此而戰？」特朗普又斥像澤連斯基那樣煽動性的言論，讓這場戰爭難以平息。
特朗普周三在白宮橢圓形辦公室稱，他認為已跟俄羅斯總統普京達成解決俄烏戰爭的協議，「我們須和澤連斯基達成協議」，不過他又稱：「我以為和澤連斯基打交道或更容易。目前為止，這比較困難……但我認為我們已跟（俄烏）雙方達成協議。」
對於特朗普的批評，澤連斯基在社交網站發布特朗普首屆政府的時任國務卿蓬佩奧，在2018年發表的「克里米亞宣言」，宣言指美國「反對俄羅斯企圖併吞克里米亞，承諾維持這政策直至烏克蘭恢復領土完整」。
俄空襲基輔 最少12死
另外，俄軍周四凌晨用導彈及無人機空襲基輔，救援人員表示最少12人死亡，另有逾70人傷。正訪問南非的澤連斯基周四縮短行程返國。特朗普在Truth Social稱不滿俄國空襲基輔，指襲擊「沒有需要，時機亦很差」，又稱：「普京，停手！」