特朗普轟澤連斯基損和談 另促普京「停手」

萬斯再威脅退出斡旋

澤連斯基周二向傳媒稱烏方不會法律上承認俄羅斯佔領克里米亞：「沒什麼好討論的。這違反我們的憲法。」特朗普在Truth Social稱說法對與俄羅斯和談非常有害，他續指無人要求澤連斯基承認克里米亞是俄國領土，「但他如要取克里米亞，為什麼11年前克里米亞未開一槍被移交俄羅斯時沒為此而戰？」特朗普又斥像澤連斯基那樣煽動性的言論，讓這場戰爭難以平息。

特朗普周三在白宮橢圓形辦公室稱，他認為已跟俄羅斯總統普京達成解決俄烏戰爭的協議，「我們須和澤連斯基達成協議」，不過他又稱：「我以為和澤連斯基打交道或更容易。目前為止，這比較困難……但我認為我們已跟（俄烏）雙方達成協議。」

對於特朗普的批評，澤連斯基在社交網站發布特朗普首屆政府的時任國務卿蓬佩奧，在2018年發表的「克里米亞宣言」，宣言指美國「反對俄羅斯企圖併吞克里米亞，承諾維持這政策直至烏克蘭恢復領土完整」。

俄空襲基輔 最少12死

另外，俄軍周四凌晨用導彈及無人機空襲基輔，救援人員表示最少12人死亡，另有逾70人傷。正訪問南非的澤連斯基周四縮短行程返國。特朗普在Truth Social稱不滿俄國空襲基輔，指襲擊「沒有需要，時機亦很差」，又稱：「普京，停手！」

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）