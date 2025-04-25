克什米爾恐襲 印巴外交齟齬升級

莫迪：追至天崖海角緝兇

槍擊案發生於有「印度瑞士」之稱的帕哈爾加姆鎮（Pahalgam）附近一個度假區，造成26人死亡，倖存者指槍手當天明顯針對非穆斯林男性。「克什米爾抵抗組織」（又名「抵抗陣線」）事後認責。印控克什米爾地區警方昨天發出通告，公布其中3名涉案武裝分子身分，當中兩人為巴基斯坦人。防長辛格周三誓言迅速回應，指不僅會找到施襲者，亦會找到幕後策劃者，暗示巴基斯坦可能涉事。總理莫迪周四在比哈爾邦演說時稱會追捕槍手到天涯海角，但他沒提及施襲者身分，亦沒點名巴基斯坦。

印逐巴外交官 巴禁印客機

印度周三採取一系列針對巴國行動，包括關閉連接印巴的主要通道、驅逐巴國外交官、要求巴國簽證持有人48小時內離境，同時又暫停履行兩國在1960年簽署的《印度河水協定》，該協議規定印巴共享印度河及其支流的水資源。巴國電力部長萊卡里在社交網站X批評印方暫停協議是發動水資源戰爭，屬非法行為。巴基斯坦昨宣布關閉領空，禁止所有由印度擁有或營運的航空公司飛行，並中止包括透過第三國的所有貿易往來，同時暫停對印度公民發出南亞特別簽證。

除了這次施襲的組織有巴基斯坦背景而挑動新德里神經，印、巴兩國對克什米爾地區亦存在主權爭議。外界關注事件會否進一步升級，引發印、巴軍事衝突。

（BBC/路透社/法新社）