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克什米爾恐襲 印巴外交齟齬升級

【明報專訊】印控克什米爾帕哈爾加姆鎮周二發生針對旅客的槍擊案，當地一個武裝組織認責，而該組織隸屬根據地在巴基斯坦的伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」，引發印巴新一輪外交風波。印度總理莫迪把事件定性為恐襲，周四（24日）聲言要「追至天崖海角」緝拿及懲罰所有涉事者，前一天印度已宣布關閉通往巴基斯坦主要通道、驅逐巴國外交官及暫停水資源共享協議。巴基斯坦周四宣布報復措施，包括關閉領空禁印度航空公司飛行。

莫迪：追至天崖海角緝兇

槍擊案發生於有「印度瑞士」之稱的帕哈爾加姆鎮（Pahalgam）附近一個度假區，造成26人死亡，倖存者指槍手當天明顯針對非穆斯林男性。「克什米爾抵抗組織」（又名「抵抗陣線」）事後認責。印控克什米爾地區警方昨天發出通告，公布其中3名涉案武裝分子身分，當中兩人為巴基斯坦人。防長辛格周三誓言迅速回應，指不僅會找到施襲者，亦會找到幕後策劃者，暗示巴基斯坦可能涉事。總理莫迪周四在比哈爾邦演說時稱會追捕槍手到天涯海角，但他沒提及施襲者身分，亦沒點名巴基斯坦。

印逐巴外交官 巴禁印客機

印度周三採取一系列針對巴國行動，包括關閉連接印巴的主要通道、驅逐巴國外交官、要求巴國簽證持有人48小時內離境，同時又暫停履行兩國在1960年簽署的《印度河水協定》，該協議規定印巴共享印度河及其支流的水資源。巴國電力部長萊卡里在社交網站X批評印方暫停協議是發動水資源戰爭，屬非法行為。巴基斯坦昨宣布關閉領空，禁止所有由印度擁有或營運的航空公司飛行，並中止包括透過第三國的所有貿易往來，同時暫停對印度公民發出南亞特別簽證。

除了這次施襲的組織有巴基斯坦背景而挑動新德里神經，印、巴兩國對克什米爾地區亦存在主權爭議。外界關注事件會否進一步升級，引發印、巴軍事衝突。

（BBC/路透社/法新社）

相關字詞﹕印控克什米爾 莫迪 槍擊案 巴基斯坦 印度

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