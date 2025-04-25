韓前總統文在寅被控受賄 斥政治報復 女婿靠關係受聘航企高層 涉間接獲利

質疑執政黨轉移尹案視線為大選

韓聯社早前報道，文在寅前女婿的徐昌浩並沒在航空業的工作經驗，而在2018年3月擔任中小風險企業振興公團理事長的李相稷，將徐昌浩帶進泰國易斯達擔任高級管理人員；泰國易斯達航空為韓國廉航易斯達航空在泰國的合資公司。

韓聯社報道，徐昌浩2018年8月至2020年3月在航空公司擔任高級管理人員期間獲1.5億韓圜（約811萬港元）薪酬和6500萬韓圜（約351萬港元）住宿補貼。檢察機關認為，文在寅在徐昌浩受聘後暫停對其兩夫婦經濟支持，可視為徐昌浩的就業為文在寅帶來直接經濟利益。

調查又發現青瓦台民政秘書室和特別監察組、總統警衛處等，曾為徐昌浩夫婦赴泰旅居提供協助。檢方表示此案核心在於總統行使權限，通過政治家兼企業家李相稷實際持有的航司為其女兒女婿提供特惠。

全州地方檢察廳早前已就徐昌浩受特殊關照、擔任泰國易斯達航空高層，及徐昌浩夫婦旅居泰國時從該航空公司收取利益等展開調查，今年3月傳召文在寅接受調查。檢方亦現針對李相稷以涉嫌行賄及瀆職提出起訴，但同時暫緩對文多惠和徐昌浩的起訴。

與文在寅同屬共同民主黨的國會議員尹建永昨在記者會引述文在寅的回應，文認為此舉荒唐無稽，是對尹錫悅被彈劾的報復起訴。文在寅稱他將在法庭闡明事實真相，揭發檢察機關如何荒謬地濫用權力，他亦將針對檢方不法行為提出刑事訴訟，視之為對檢察機關改革的機會。

國民力量黨轟文以權謀私犯重罪

執政黨國民力量則對檢方作法大表讚賞，批評文在寅在任未處理好住房與青年失業率問題，卻利用職權為自己的子女謀出路，是「不能原諒的重罪」。

（韓聯社/中央社/新華社/法新社）