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波音CEO警告停為華客戶生產飛機

【明報專訊】美國飛機製造商波音行政總裁奧特伯格周三（23日）警告，若中國的航空公司繼續退回公司旗下飛機，波音將考慮停止為那些不願接收飛機的客戶製造飛機。他證實由於中美貿易關稅戰，中國客戶已暫停接收新飛機訂單，並已退還數架訂購的飛機。奧特柏格強調波音不會「等太久」，將尋找其他買家接手中國拒收的飛機。

強調尋其他買家接手拒收飛機

奧特伯格（Kelly Ortberg）在跟金融機構分析師召開的今年首季收益報告會上表示，由於關稅，波音很多在中國的客戶已表示不會接收交付的飛機。兩架為廈門航空生產的波音737 MAX 8客機上周已退還至波音位於西雅圖的生產基地。奧特伯格指出，當天有另一架同款客機正飛回美國。航空飛行追蹤網站數據顯示，一架737 MAX 8周四離開波音位於浙江舟山的工廠，飛往關島，資料顯示該架客機的原定買家為中國國航。

奧特伯格說：「我們（波音）將不會繼續為不會收貨的客戶生產飛機。」波音財務總監韋斯特（Brian West）則指，中國客戶佔波音商用客機積壓訂單約一成，公司原計劃今年餘下時間向中國交付約50架新機，正考慮把其中41架已建成或建造中的飛機重新上市。尚餘9架未開始投產的相關飛機，波音必要時會調撥給其他地方的客戶。

波音數據顯示公司有130張未完成訂單客戶是中國的航空公司和租客，當中包括涉及96架最暢銷的737 MAX機型；路透社引述航空業界消息報道，波音760張未指定買家的訂單中，原有相當一部分預留給中國客戶。

特朗普指「再證華虧待美」

美國總統特朗普周四早上在旗下社交平台Truth Social發文，表示既然中國拒收已承諾購買的飛機，則波音應撤出中國市場，稱事件只是中國「多年來虧待美國的一小部分例子」。他又強調，中國應立即停止經墨西哥和加拿大繼續向美國「大批輸出芬太尼，殺害數以十萬計美國民眾」。

（路透社/CNBC/華爾街日報）

（關稅戰）

相關字詞﹕波音737 Max 關稅戰 波音 中國 美國

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