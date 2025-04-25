12州興訟挑戰關稅措施 指特朗普違憲

訴訟由亞利桑那州和俄勒岡州發起，大部分參與的為民主黨控制的州份。俄勒岡州的官員和商家在訴狀中，個別提出特朗普關稅措施對當地依賴貿易的經濟，以及運動服飾業的打擊。亞利桑那州州檢察長梅斯（Kris Mayes）發聲明稱：「特朗普的瘋狂關稅計劃不僅是經濟方面的輕率之舉，它是非法的。」加州上周已另個別入稟作同類控訴，州長紐森和州檢察長邦塔指控特朗普政府促使貿易戰升級，為加州經濟構成「即時且無可挽救的傷害」。

特朗普支持度下跌

白宮發言人德賽回應形容最新12州入稟是「獵巫」行動，強調特朗普政府致力於行使全面法律授權，應對美國目前正面臨的明確國家緊急事態，包括每年激增的貨物貿易逆差。

《紐約時報》同日發表的最新民調顯示，特朗普的支持度為45%，相較他就任後一周的52%跌7個百分點；民調各項指標自特朗普本月2日公布「對等關稅」措施後持續下跌。路透社/益索普周一發布的民調則顯示，42%受訪者支持特朗普執政表現，比三周前同一調查下跌一個百分點；另相較1月20日特朗普就職後數小時的47%，減少5個百分點。

（NBC/紐約時報/路透社/中央社）

（關稅戰）