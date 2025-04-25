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安理會上交鋒 華斥霸權霸凌美轟言行不一

【明報專訊】中美代表周三（23日）在聯合國安理會非正式會議就關稅戰唇槍舌劍。中國常駐聯合國代表傅聰指美發起的「關稅戰」，本質上是以美國利益凌駕於國際社會公利，以犧牲全世界各國的正當利益服務美國的霸權利益。美國派駐聯合國華裔副政治參事吳婷發言反擊，批評會議是「表演性的操作」，稱中國長期採取單邊不公平貿易行為，不止傷害美國，也傷害全球市場經濟體及勞工。

華代表斥關稅手段顛覆經貿秩序

這場由中國發起的「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」安理會阿里亞模式會議，包括安理會成員在內的80多國與會。此類非正式會議不屬於安理會活動，由一個或幾個安理會成員牽頭舉行，是否與會由每個成員決定。

央視網報道，傅聰在發言中指出，單邊主義甚囂塵上，霸凌行徑大行其道，嚴重衝擊以聯合國為核心的國際體系，公然挑戰以國際法為基礎的國際秩序。他點名批評美國以各種藉口宣布對所有貿易伙伴濫施關稅，本質上是以關稅為手段顛覆現有國際經貿秩序。

傅聰強調，築起關稅高牆是開歷史倒車，世界絕不會也不應該退回到相互封閉、彼此割裂的狀態。國際上的事情由大家商量着辦，沒有誰高人一等，不能誰的「胳膊粗」誰就說了算。發展是各國的普遍權利，不是少數國家的專利。不能富國愈富，窮國恆窮。面對美方濫施關稅的倒行逆施，中國挺身而出，果斷採取反制措施，捍衛國際公平正義。

美代表批評會議屬「表演性質」

吳婷在發言時反擊，批評這場會議是「表演性的操作」，表示世界應該看中國對國際體系的貢獻，而不是其空洞的言論。吳婷並以中文說，「中國言行不一，說一套做一套」。她指長期以來中國採取單邊不公平貿易行為，不止傷害美國，也傷害全球市場經濟體及勞工。

吳婷表示，中國持續利用國家補貼及其他非市場手段製造過剩產能，並大量出口，衝擊當地經濟。中國一邊自稱是開發中國家，卻同時將其援助國身分與發展計劃「武器化」，用以霸凌其他開發中國家。她稱「這種狀况不會再發生了。總統特朗普正在重塑貿易環境，讓中國無法再予取予求」。

另據央視新聞報道，中國人民銀行行長潘功勝23日在美國華盛頓特區出席二十國集團（G20）財長和央行行長會議時稱，當前全球經濟充滿不確定性，經濟碎片化和貿易緊張加劇，擾亂全球產業鏈供應鏈，引發金融市場動盪，削弱全球經濟增長動能。他重申貿易戰、關稅戰沒有贏家，單邊主義、保護主義沒有出路。中國將堅持對外開放，堅定支持自由貿易規則和多邊貿易體制，推進普惠包容的經濟全球化，維護全球經濟和金融穩定。

（新華社/央視）

（關稅戰）

相關字詞﹕聯合國 安理會 中美角力 關稅戰

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