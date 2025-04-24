世界經濟論壇創辦人爆醜聞

施瓦布涉貪腐 辭論壇主席

該匿名信指施瓦布曾指示初級職員為他到自動櫃員機提取數以千計美元，並利用組織公款支付酒店客房內私人按摩費用；至於希爾德則被指安排「象徵式」由組織資助的會議，為用論壇公帑支付豪華假期旅行費用提供藉口。信件又指控施瓦布一家私用屬於世界經濟論壇物業的豪宅，該豪宅是組織在疫情前購入，經數年翻修後於2023年開放作為會議中心。吹哨人稱希爾德嚴格控制豪宅的使用，豪宅部分地方甚至僅限施瓦布一家私人使用。

施瓦布一方透過代表律師否認所有指控，稱施瓦布為維護聲譽，計劃控告發匿名信的幕後人士和任何散播謊言的人。

世界經濟論壇是一個以基金會形式成立的非牟利組織，成立於1971年，總部設在瑞士日內瓦州科洛尼，目標是「致力於改善世界經濟狀况」。它以每年冬季在瑞士達沃斯舉辦的年會聞名於世。

（華爾街日報/路透社）