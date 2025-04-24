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「印度瑞士」恐襲 26非穆斯林遊客遭槍殺

【明報專訊】印度控制的克什米爾地區一個有「印度瑞士」之稱的小鎮，在周二（22日）下午發生針對遊客的嚴重槍擊事件，造成最少26人遇難、17人受傷，是該區自2000年以來最嚴重的針對平民襲擊事件。當地一個鮮為人知的武裝組織事後承認責任。印度總理莫迪提前結束沙特外訪回國，他形容事件是恐怖襲擊。

最少4槍手近距開槍 針對男性

襲擊發生在克什米爾（Kashmir）地區帕哈爾加姆鎮（Pahalgam）附近一處度假區，當地風景山谷優美，被形容為「印度瑞士」。英國《衛報》報道，最少4名槍手於下午3時左右從樹林中出現，近距離向遊客開槍。警方在現場找到最少24具遺體，另有兩人送院途中身亡。

官員表示，死者中有兩名外國人。法新社引述匿名目擊者指出，歹徒「明顯刻意放過女性」，專找男性開槍，部分人更被連開多槍。印度媒體指出，疑犯用隨身攝影機錄下作案的過程，有倖存者表示，只要不會背伊斯蘭信仰宣言「卡爾瑪」（Kalma），就被殺死。

伊斯蘭組織認責 不滿外來者定居

一個名為「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance）的武裝團體在社交平台承認發動襲擊，稱他們對超過8.5萬名「外來者」定居當地感到不滿，認為這造成「人口結構變化」，「因此，那些試圖非法定居的人將遭遇暴力」。這個組織又名「抵抗陣線」（The Resistance Front），是南亞最大、最活躍的伊斯蘭恐怖組織之一「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LeT）旗下組織。印度安全相關部門昨天下午公布疑犯照片、素描畫像，其中3人的身分已經確定。

印度總理莫迪任內致力推動克什米爾地區旅遊業，根據政府數據，到訪當地的旅客人數由2018年的約1700萬增加至2023年的2200萬人次。雖然克什米爾時有暴力事件發生，但甚少針對遊客。

（法新社/路透社/紐約時報/BBC/新華社）

相關字詞﹕帕哈爾加姆鎮（Pahalgam） 槍擊 槍擊案 恐怖襲擊 襲擊遊客 克什米爾 印度

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