「美國價值觀」重創 前高官轟「重利輕義」

負責平民安全、民主與人權事務的國務次卿，負責人權、民主、難民、戰爭罪等關鍵領域。魯比奧將其納入整體機構重組計劃中，計劃將取消該國務次卿辦公室，並將其轄下9個局或辦公室精簡，多數併入國務院其他部門。

據規劃，原負責衝突、全球刑事司法以及打擊反猶主義等事務的部門將遭裁撤；其中兩個局，包括「民主、人權與勞工局」，將併入新設的「對外援助與人道事務協調辦公室」，但該辦公室將不再直屬於國務次卿。

批評者認為，該重組計劃釋出的明確信號是：美國長期以來所倡導的價值觀正被邊緣化，這與魯比奧過去身為佛羅里達州共和黨參議員時支持人權的立場形成明顯落差。

「特政府更關心與獨裁者交易」

曾經於拜登政府期間擔任國務院民主、人權與勞工局副助理國務卿的勒蒙亦表示：「取消國務院最高層級的人權職位，明確傳達出特朗普政府更關心與獨裁者達成交易，而非捍衛基本自由。」

該局長期以來扮演國務院內部的「良知之聲」，在政策制定過程中協助平衡國家利益與美國價值觀。拜登政府任內，該局曾批評以色列在加沙問題上未充分保護平民，引發爭議。

此外，該局每年發布的《各國人權報告》被廣泛引用，惟未來該文件內容可能也將面臨調整。根據NPR與Politico報道，特朗普政府官員曾指示該局專業人員刪除報告中對LGBTQ族群迫害、婦女權利侵害及政府貪腐等內容。

（紐約時報）