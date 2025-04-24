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美國務院改組削支 刪民主人權機構 縮近18%實現「美國優先」 被批損外交軟實力「益對手」

【明報專訊】美國國務卿魯比奧周二（22日）提出精簡國務院架構方案，大舉刪減、合併部組，包括取締負責婦女事務、多元共融、監察戰爭罪行等涉及人權、民權的專職，使原有的734個局或辦公室減縮近18%至602個，以應對「21世紀的巨大挑戰」及實現「美國優先」。這是美國國務院數十年來最大規模的改組架構。一些國會議員質疑改組計劃會削弱美國的外交軟實力，讓美國對手有可乘之機。

魯比奧發表題為「建立美國優先國務院」的聲明表示，國務院現行架構「 臃腫、官僚主義，不能在此大國競爭的新時代履行重要的外交使命」。他指出國務院在近15年間「空前膨脹、成本飈升」，但投資與回報不成正比，外交成效與效率還愈來愈差，又「受制於激進政治意識形態」。他表示「各地區職能部門將作整合，增強功能，多餘的機構將被撤銷，與美國核心國家利益不符的非法定項目將不復存在」，並於「未來幾個月將有條不紊地落實變革」。

取締婦女事務多元共融辦公室

公布未透露細節，而從其改組圖可見，他計劃關掉「全球婦女事務辦公室」、「多元及包容辦公室」，合併「民權」與「申訴專員」兩個辦公室，撤銷「負責平民安全、民主和人權事務國務次卿」及其轄下的「衝突及穩定行動助理國務卿」、「全球刑事司法辦公室無任所大使」、「國際宗教自由辦公室無任所大使」、「監察及打擊販運人口辦公室無任所大使」，另立跟國務次卿同級的「對外援助及人權事務主任辦公室」，及新增專責「新興威脅」的無任所大使等。

特朗普重新執政以來積極推動聯邦政府「瘦身」。目前尚未清楚國務院這番改動會導致有多少人被解僱。美國國務院在全球約有8萬名僱員，包括駐外領事館及設旗的職員。不過在魯比奧社交媒體X上所連結的Free Press一則報道，當中稱國務院計劃關閉132個辦公室，相當於國務院所有部門的近18%，裁減700個職位，而各國務次卿還要提交裁員15%的計劃。

美國國務院發言人布魯斯周二表示，重組國務院提案只是「路線圖」，不會有部組即時停止運作或有人被裁。

稱改組僅限本土不影響海外職務

彭博社、路透社等報道，魯比奧在一通內部電郵表示，里加（Michael Rigas）的負責管理與資源事務副國務卿提名獲得確認，將領導改組工作。由副國務卿蘭多（Christopher Landau）簽發的另一則內部電郵則表示，內部工作小組將帶領國務院內所部門於7月1日之前落實改組及制定詳細計劃，惟今趟改組「僅限於國務院的本土辦公室，不影響任何海外大使館、職位或業務」。

不過多個美媒近日一直流傳，魯比奧有行政命令草案提議關閉非洲的美國大使館、跟聯合國有關的機構、削減在加拿大等地的外交業務。有美國官員3月表示，國務院準備關閉十幾間使領館。

國務院已分別向監督該聯邦部門的參議院外交關係委員會、眾議院外交事務委員會提交重組架構計劃。《華盛頓郵報》稱，一些兩黨議員對國會授權項目和機構將作重大變動表示擔憂。眾議院外交事務委員會副主席米克斯（Gregory Meeks）認為這套改組計劃對精簡架構無甚裨益，反而削弱美國的軟實力，包括由美國價值觀驅動對全球人權和民主的捍衛。不過眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）認為早該改組，稱讚「此次重組將使國務院更加精簡，確保每一美元、每一個外交官都以美國為先。」

（彭博社/路透社/CNN/華盛頓郵報）

相關字詞﹕魯比奧（Marco Rubio） 架構重組 美國國務院 美國優先 特朗普2.0

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