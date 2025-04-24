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日媒：李強致函石破茂 籲同抗保護主義

【明報專訊】對於特朗普政府的關稅措施，日媒引述多名日本政府人物透露，中國國務院總理李強已致函日本首相石破茂，並於周二（22日）經由中國駐日本大使吳江浩轉交。該信呼籲在特朗普政府接連推出高關稅措施的形勢下，中日須攜手對抗保護主義。

共同社前天刊發獨家報道稱，在中美關稅戰之際，對於中方的呼籲，日本外務省匿名官員指出，面對中國的拉攏，日本慎重應對；中方自稱是自由貿易的支持者，日方則持保留態度。

韓媒：韓企收警告

勿向美軍企出口華稀土貨

《韓國經濟日報》（KED）周二報道，至少兩間生產變壓器的韓國企業收到來自中國政府的官方通知，警告他們不要向美國防務企業出口含有中國稀土的產品，違者可能面臨中方制裁。該文件未列明制裁手段，但韓國企業擔心中國可能禁止出口稀土作為報復。報道指這是首次有美國以外的企業面臨中國的出口限制。

另據路透社報道，Tesla（特斯拉）行政總裁馬斯克當地時間周二在一場電話會議中表示，中國限制出口稀土磁鐵已經影響到人形機械人「Optimus」的生產，中國希望得到保證，所有從中國出口的稀土磁鐵不會被拿作軍事用途。報道指馬斯克正在和北京協商，希望得到稀土磁鐵的出口許可；他還表示，受關稅戰衝擊，Tesla正努力從中國之外的供應商獲取磷酸鐵鋰電池。

（關稅戰）

相關字詞﹕中日關係 李強 稀土 關稅戰

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