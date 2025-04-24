港付貨人會：特朗普政策秒秒在改 現難言樂觀

料廠商續轉移生產線

目前美國對中國商品徵收145%關稅，本港同受影響。對於特朗普最新說法，林宣武認為美國至今未與任何國家達成貿易協議，難以預計中美磋商能否達至成果，估計中美談判至少需時幾個月，會否下調關稅言之尚早。他強調，美國的「去中國化」策略十分明顯，籲商界「不要太天真」。他稱面對高關稅，港商與美國進口商近期已經沒有商議新訂單，即使華府說法改變，料情况維持，「（商界）不會夠膽做任何事」。廠商會會長盧金榮則認為，特朗普稱將減低稅率對商界是利好消息，預計當地進口商會重新下訂單。

廠商會料美進口商重新下單

民建聯進出口界議員黃英豪亦認為，特朗普政府的貿易政策朝令夕改，是否下調關稅仍需觀望一段時間，「聽其言，觀其行」。他表示，美國市場在高關稅下存貨減少，相信華府面對內部壓力，若最終在一至兩個月內下調關稅，對本港出口商的影響將會大減。

因應關稅戰，一邦國際網上仲調中心推出「跨境貿易爭端護航計劃」，支援因美國關稅措施引發合同糾紛的本港企業，尤其是中小微企，案件管理費雙方各200元、調解費最低1000元，最快2.5星期完成調解。中心主席蘇紹聰期望，計劃為商界提供專業和具針對性的線上爭議解決支援，有助控制相關成本與時間。

（關稅戰）