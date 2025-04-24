道指早段飈逾1000點 亞洲股升 台股收漲4.5%

日股升1.9% 內地市場表現落後

昨日亞洲區股市普遍上升，當中以台灣股市升幅最顯著，台灣加權指數收市升4.5%，龍頭台積電（台：2330）大升6.99%，鴻海（台：2317）亦升5.3%。港股昨日在市場資金追入科網股支持下，亦升2.37%或510點（刊B1）。其他市場方面，日、韓股市分別升1.9%及1.6%，反而內地市場表現相對落後，上證指數更扭轉過去兩日升勢，收市微跌0.1%，資金由相當於藍籌股的大盤股，轉向追捧機械人股及低空經濟股。MSCI亞太指數昨日收市升1.95%。

金價高位回落 美匯重返99水平

市場連日醞釀的避險情緒稍紓緩，於周二創紀錄高位的國際金價隨即回落，由每盎司3500美元高位一度回落逾半成，至昨晚美股開市早段，跌幅收窄至3%左右，報每盎司3269美元。匯市方面，隨着美匯指數回穩並重返99水平，人民幣離岸價在岸價亦稍轉強，當中離岸人民幣升穿7.3關口，報7.2969。其他非美貨幣多轉弱，近期持續強勢的日圓，截至昨晚約10時，兌美元於142.7附近窄幅上落，跌0.8%。

國際貨幣基金組織（IMF）日前發表新修訂的世界經濟展望，將今年全球經濟預測下調0.5個百分點至2.8%；當中美國及中國的經濟增長預測分別為1.8%及4%，較1月的預測下調了0.9及0.6個百分點。報告警告美國關稅政策的影響已達到百年來最高水平，又指一旦美國關稅措施永久實施，中美的GDP損失「將在2026年及以後變得更大」。

（關稅戰）