FT：普京提前線停戰促和 歐官員警告表面讓步「以退為進」

報道指普京建議是他自開戰3年初期以來，首次表示俄羅斯或放棄為結束入侵而提出的極端要求。然而有歐洲官員警告，普京或會利用這表面上的讓步為誘餌，引誘美國總統特朗普接受俄羅斯其他要求，並強加到烏克蘭。在普京與威特科夫本月11日會面後，美國提出一些可能的解決方案，包括美國承認俄羅斯對克里米亞半島的擁有權，及最少承認俄方對烏國4州俄控地區的實際控制權。

美國官員上周在法國巴黎跟歐洲及烏克蘭官員會面時，曾提出一些想法，而白宮希望能成為可能達成協議的框架。《金融時報》指出，美方的提議包括在烏克蘭部署一支歐洲維和部隊，及一支非北約的獨立部隊，協助監督前線非軍事區停火狀况。而根據潛在協議，烏克蘭將承諾不以武力奪回俄控領土，俄羅斯則同意停止俄軍推進。

烏拒關鍵提議 魯比奧取消和議之行

澤連斯基周二指未收到特朗普提出具體結束俄烏戰爭的方案。他同時重申烏克蘭不會承認俄羅斯對克里米亞的佔領，但表示如果俄羅斯準備全面停火，那麼在停火後烏方準備好跟其舉行任何形式的談判。他的說法標誌烏克蘭態度重大轉變，因自2022年2月俄軍侵烏以來，烏克蘭一直拒絕與俄羅斯有任何直接談判。

烏克蘭官員周三會跟歐洲及美國官員在英國倫敦開會討論美國建議的停火計劃，特朗普的烏克蘭特使凱洛格預計會出席。根據美國CNN 報道，在烏總統澤連斯基拒絕了協議建議的關鍵部分（包括承認克里米亞屬於俄羅斯）後，美國國務卿魯比奧取消了前往倫敦參加烏克蘭和平談判的行程。

俄國傳媒引述普京的外交政策顧問周二稱，威特科夫本周稍後到會到訪莫斯科。克宮發言人佩斯科夫向《金融時報》稱正密集展開工作、與美方官員談判。

（金融時報/Politico/紐約時報）

（俄軍侵烏）