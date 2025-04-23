高校抗特 哈佛興訟百校聯署 譴責「政治干預」教育系統

政府官員本月11日通知哈佛大學，要求學校實行「有意義的治理改革與重組」，以應對校內的「反猶太主義」風氣，否則聯邦資金將遭削減。哈佛14日拒絕要求後，政府同日宣布將凍結對該校總額22億美元的聯邦撥款及6000萬美元的合同款項。國土安全部長內姆兩天後再要求哈佛分享該校學生簽證持有人的「非法和暴力活動」信息，否則將失去招收留學生和交流學者項目的資格。

斥超出政府權限損憲法權

哈佛校長加伯（Alan Garber）周一在致哈佛社區成員的信函中表示，在過去一周聯邦政府採取的行動，除了最初宣布凍結22億美元資金外，還考慮再凍結10億美元撥款，當局又發起針對哈佛營運的多項調查和考慮撤銷哈佛的免稅資格等，做法「超出了政府的權限」，亦侵害了哈佛大學的憲法權利。

加伯表示，校方已經在麻省聯邦地區法院對政府發起訴訟，要求政府停止資金凍結。訴狀指出：「此案涉及政府試圖利用扣留聯邦資金作為籌碼，以控制哈佛大學的學術決策……政府此舉不僅藐視憲法第一修正案，也無視聯邦法律與規範。」在訴訟中成為被告的政府機構，包括教育部、司法部、衛生部、國防部、能源部等。

美國多家高等院校去年爆發一連串反對以軍加沙行動和支持巴人的抗議活動，引發政府對校園「反猶」情緒的關注。自今年1月以來，特朗普政府對多所高校發出威脅，稱如果校方不處理「反猶」問題，就會面臨削資後果。政府同時要求廢除高校向少數族裔傾斜的多元化政策等。當局至今已暫停對哥倫比亞、普林斯頓、康奈爾和西北大學等學府的資助，而哈佛是第一所針對有關行動興訟的大學。

稱挺身反史無前例脅迫

美國傳媒形容，這宗訴訟標誌着高等教育界與政府之間持續鬥爭的「重大升級」。過百間高校昨發表聯署信，指現在政府是史無前例地企圖長臂干預和用公共研究資金作脅迫，有必要挺身反對。

（法新社/路透社/CNN/新華社）