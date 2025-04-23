CNBC：美財長料中美貿戰很快降溫

美擬徵越泰馬柬太陽能板3521％稅

「特朗普2.0」關稅戰持續，美商務部宣布計劃向越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨這4個東南亞國家的進口太陽能板開徵最高3521%關稅，另一政府機構國際貿易委員會將在6月就新關稅達最終決定，料劍指中企被指「洗產地」的做法。與此同時，關稅戰會如何影響其他國家與中國貿易仍待觀察，印度宣布對部分進口鋼材徵收12%的200天臨時關稅，遏制中國廉價鋼材湧入。惟越南總理范明政周二下令對美貿易談判團隊應確保「不能因某一市場而影響到其他市場」。

勢將落實的太陽能板關稅來自一年前展開的貿易調查，源於一些大型太陽能設備生產商要求時任拜登政府保護美企營運，特朗普政府決定採取「抵銷與反傾銷關稅」，針對不同公司和國家的產品有不同稅率，例如柬埔寨的部分太陽能設備出口商因被指拒絕配合美國調查，面臨3521%關稅；中企晶科能源在大馬製造的產品則只會被徵僅逾41%的關稅，另一中企天合光能的泰國產品則面對375%關稅。自「特朗普1.0」首波關稅戰後，許多中企搬到東南亞生產，惹來「洗產地」質疑。

越南總理范明政周二主持召開以對美貿易談判為重點會議，其間要求談判代表團跟美方交手時要「不使問題複雜化、不讓此事影響越南已參與的其他國際協議、不能因某一市場而影響到其他市場」。越南在中美之間極力保持平衡，在中國國家主席習近平國事訪問越南的數天後，范明政上周讚揚越南跟美國有「獨特紐帶」。

代表泰國談判副總理暨財長披猜原定周三在美國跟對口官員會談，但首相佩通坦確認押後會談，稱已準備「強力」計劃應對美方不斷增加的關稅。

《韓國經濟新聞》周二引述政府和企業消息報道，中國商務部近期要求韓企執行中方本月初為反擊美關稅而設的稀土出口管制，不要向美國防企業供應含中國稀土產品，否則可面臨中方制裁。涉及產品廣泛，包括變壓器、電池、顯示屏、電動車、太空和醫療設備等。韓產業通商資源部昨未回應。

（彭博社/BBC/越通社/路透社）

（關稅戰）