中風心衰竭奪命 教宗昏迷前向護士「告別」

方濟各周日（20日）儘管看來精神不濟，但仍有出席聖伯多祿廣場的公開活動向信眾送上復活節的祝福，不料事隔不足24小時就傳出其死訊。梵蒂岡衛生局長阿爾坎杰利周一開立的教宗死亡證明書和病史報告表示，教宗曾有急性呼吸衰竭，成因是多種微生物感染的雙側肺炎，他還有多發性支氣管擴張症、高血壓和第二型糖尿病。

未按醫囑休養 頻會客親近人群

方濟各2月14日起因肺炎入院5星期，其間病情數度危急，至3月23日戴着吸氧管出院，他原應按醫囑至少靜心休養兩個月，「完全休息」。但回溯近兩星期的公告，教宗方濟各起碼每周都有幾項活動。本月9日，他接見了來訪的英王查理斯三世伉儷；4月12日他特地從居處前往聖母大殿禱告；4月13日復活日之前的主日由助手推着輪椅去到聖伯多祿廣場接觸群眾；4月17日，他探訪了羅馬一間監獄會見了約70名囚犯。

在其身故前一天即復活節主日，他更先於近午時分接見了美國副總統萬斯，然後參與復活節彌撒，發表彌撒講道，接着出現於大殿中央露台，向廣場上仰望的約3.5萬名群眾揮手和透過擴音器聲音虛弱、呼吸吃力地問候：「親愛的兄弟姊妹們，復活節快樂！」其後他再次不顧事前的醫生規勸，乘車繞場親近人群和接觸嬰孩，在給民眾舉向他的嬰孩獻上祝福時，曾握住一個嬰兒的手，或摸了摸嬰兒額頭。

多國為教宗之逝致哀。方濟各祖國阿根廷全國哀悼5天。意大利宣布全國哀悼5天，印度亦罕有地為異國的宗教領袖逝世，全國哀悼3天。

（路透社/紐約時報/BBC/華盛頓郵報）