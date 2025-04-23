方濟各4．26舉殯 接班人選惹關注 生前任命樞機佔總數八成 票選新教宗料沿襲開明方針

梵蒂岡昨發布照片和片段，顯示已故教宗方濟各身穿紅色長袍，頭戴白色法冠，手握念珠，躺在梵蒂岡聖瑪爾大之家的聖堂內一副敞開的棺木。

特朗普馬克龍澤連斯基出席喪禮

梵蒂岡表示，周一用紅布條封了聖瑪爾大之家2樓、3樓的教宗寓所，晚上在1樓的聖堂宣讀方濟各的死亡證書及將遺體入殮，供教宗的伙伴告別。周三早上9時移靈入聖伯多祿大殿開放瞻仰，預定周六早上舉行安息彌撒及送靈柩往梵蒂岡城外、方濟各生前喜歡前往祈禱的羅馬聖母大殿安葬，接着開始為期9天的哀悼期。美國總統特朗普、法國總統馬克龍、烏克蘭總統澤連斯基等政要已表明將出席教宗喪禮。

陳日君質疑樞機團總會議倉卒召開

60名樞機應梵蒂岡傳召，周二早上9時參與了首場樞機團總會議，確認方濟各的葬禮安排和教廷日常運作事宜，周三下午將續開第二場會議。至於樞機閉門會議依例須於教宗出缺後15至20天內舉行，即不遲於5月10日。本身因年齡限制沒資格投票選教宗的香港教區榮休主教陳日君樞機昨在社交媒體發文，質疑樞機團總會議召開得過於倉卒，令來自邊緣地區的年長樞機不可能準時抵達出席，變相剝奪了他們的權利。香港教區有資格投票者只有65歲的現任港區主教周守仁樞機。

目前尚沒明顯的熱門教宗繼任人。但分析估計，新教宗有可能像方濟各般來自歐洲以外地區，理念較開明，及將跟進方濟各遺下的議程。因為在方濟各自2013年擔任教宗，所任命的樞機達108人，佔了總數135人的八成，而出身歐洲的樞機由從前的過半數，減至現時的39%。

「亞洲方濟各」新教宗熱門之一

按西方傳媒推測，暫時呼聲最高的教宗可能人選有3人，分別是前馬尼拉總主教塔格萊（Luis Tagle）、教廷國務卿帕羅林（Pietro Parolin）和匈牙利首席主教埃爾德（Peter Erdo）。

有華裔血統的塔格萊來自菲律賓，有數十年牧靈資歷，因致力社會公義，關注發展中國家貧苦大眾，批評教會對性小眾和離婚社群過於嚴苛，有被稱為「亞洲方濟各」。

帕羅林從2013年就位居教廷第二把交椅，負責內務及外交政策，促成越南批准派駐教宗代表，又表示希望在中國大陸設立常設辦事處。梵蒂岡專家稱他是謹慎、穩重、溫和的領導人。

埃爾德是教會法專家，希望教廷回歸教宗若望保祿二世、本篤十六世時期的保守主義。他擅於外交，能與拉美、非洲天主教建立聯繫，也擅長和其他宗教接觸。

另如意大利主教團主席祖皮（Matteo Zuppi）、梵蒂岡教會會議秘書長格雷奇（Mario Grech）、宗座科學院和宗座社會科學院總監圖爾克森（Peter Turkson）等也是潛在人選。

（梵蒂岡新聞/紐約時報/路透社/彭博社/衛報）