阿聯酋擬用AI制定法律 開全球先河

阿聯酋官員上周通過成立新的內閣單位——監管智能辦公室（Regulatory Intelligence Office），專責監督這項AI推動立法計劃。當局計劃建立一個整合聯邦及地方法律的龐大數據庫，再加入法院判決和政府服務等公共部門數據，然後利用AI追蹤法律對國家人口和經濟的影響。英國《金融時報》引述阿聯酋副總統兼總理謝赫穆罕默德說，「這套由AI驅動的新立法系統將改變我們制定法律的方式，使過程更快和更精確」，它將「定期提出法律更新建議」，預期AI能將立法速度提升約70%。

官員指更快更準 專家憂AI可靠度

其他政府雖也嘗試利用AI提升效率，從摘要法案到改善公共服務，但尚未有國家像阿聯酋一樣進取。阿布扎比近年大力投資AI領域，去年成立專門的AI與先進科技投資機構MGX。

哥本哈根商學院教授梅達利亞（Rony Medaglia）認為，阿聯酋顯然抱有「將AI基本上轉變為某種共同立法者」的雄心，形容計劃「非常大膽」。牛津大學研究員斯特勞布（Vincent Straub）指出，阿聯酋的計劃新穎之處在於利用AI預測法律可能需要的變更，這可能節省政府聘請律師審查法律的成本。但他同時警告，現時的AI模型仍會出現「幻覺」情况，可靠性和穩健性成疑，「無法完全信任它們」。

有專家指出，這項計劃面臨諸多挑戰與風險，包括AI系統難以捉摸、訓練數據可能帶來偏見，以及AI解讀法律上是否和人類一致等問題。目前尚不清楚阿聯酋將採用哪種AI系統。

（金融時報）