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莫迪接見萬斯 「歡迎貿協談判重大進展」

【明報專訊】全球多個經濟體正面對美國「對等關稅」並可能觸發貿易戰的陰霾下，美國副總統萬斯結束意大利訪問後，周一（21日）抵達印度展開為期4天的訪問，並在晚上跟印度總理莫迪會面。印度政府透露莫迪及萬斯會談時，回顧並積極評估雙邊各領域的合作進展，他們又對貿易協議的談判取得重大進展表示歡迎。莫迪向萬斯稱期待特朗普今年到訪印度。

稱期待特朗普今年訪印

《印度時報》發布照片可見莫迪在官邸接見到訪的萬斯一家人，莫迪及萬斯會先舉行會談，及後莫迪再與萬斯一家共晉晚餐。白宮上周三公布萬斯先後到訪意大利及印度的行程時，表示他會跟兩國領袖討論經濟及地緣政治優先事項。

是次訪問正值美國總統特朗普本月2日宣布對全球多個經濟體徵收「對等關稅」，而印度被徵收稅率為26%，及至本月9日特朗普再宣布對大部分貿易伙伴開徵的「對等關稅」暫緩90天。印度就關稅問題的回應相較謹慎，商務部在美方公布關稅後表示正仔細研究影響，又稱亦研究可能出現的機會。

美國官員稱印度是少數美國優先就關稅談判的國家之一，有印度官員向彭博社表示，本周將舉行針對特定範疇的貿易談判，目標在5月底或之前完成談判。法新社報道，印美現正就貿易協議的首部分展開談判，印度希望在「對等關稅」暫緩90天的期限內達成協議。印度外交部發言人上周表示，他們有信心此次萬斯訪印將進一步促進雙邊關係。

在跟莫迪會面前，萬斯與隨同訪印的妻子烏莎（Usha）及3名孩子，到訪阿克薩達姆神廟；烏莎為印度移民之女。萬斯在印度期間亦會到訪其他地方，包括周二會到拉賈斯坦邦的齋浦爾（Jaipur），周三再到訪北方邦阿格拉（Agra）參觀泰姬陵。

（衛報/印度時報/法新社/彭博社）

相關字詞﹕莫迪 萬斯 對等關稅 印度 特朗普 美國

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