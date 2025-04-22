美防長捲新「Signal門」 襲胡塞細節轉貼私人群組

國防部前官員諷海格塞斯時日無多

《紐時》報道，海格塞斯在今年1月、即防長提名獲確認前建立名為「國防/事前討論團隊」（Defense/Team Huddle）的Signal群組，成員包括上周五被調離防長幕僚長的卡斯珀、現任國防部首席發言人帕內爾，以及海格塞斯的妻子珍妮弗、胞弟菲爾和時任私人律師帕拉托雷。

《大西洋》雜誌總編輯戈德堡上月披露，因白宮國安顧問華爾茲誤把他加入一個包括海格塞斯的特朗普政府國安團隊Signal群組，意外發現海格塞斯利用個人手機分享轟炸也門的行動細節，包括F/A-18戰鬥攻擊機飛行日程，惹來巨大風波。海格塞斯如今被揭發將類似資訊分享到上述由家人和親信組成的Signal群組，再惹爭議——菲爾近期被國防部聘為跟國土安全部聯絡的專員、帕拉托雷在也門攻擊一周前重返美國海軍負責訓練軍隊律師，暫未知事發時二人有否接觸軍事計劃信息的權限，但可以肯定的是不屬軍方一員的珍妮弗不應該收得到信息。

這不是珍妮弗首次累及海格塞斯捲入爭議，後者早被揭發多次攜妻參與討論軍事機密的會議。他還被指容許未有權限的政府效率部主管兼富商馬斯克到五角大樓聽取有關對華軍事行動規劃的簡報，直至特朗普介入才叫停。連串風波曝光五角大樓高層幕僚不咬弦，到上周五卡斯珀被調職，另外3人遭辭退。

美國政治網媒Politico周日稍後發表國防部前新聞秘書烏利約特（John Ullyot）的投書，後者上周才離職，在文中聲言首場「Signal門」後，五角大樓開始面臨「全面崩潰」，指按特朗普嚴厲問責高官的態度，「看不到理由海格塞斯應續任防長」。

（紐約時報/Politico）