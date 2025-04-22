紐時：美國務院重組方案擬矮化非洲 削部門、獎學金招外交界炮轟 魯比奧稱「假新聞」

4使團分管印太歐亞中東拉美

《紐時》引述的外泄行政命令草案，措施將在10月1日起生效，最重要的變化是擬將6個地區事務局（各由一名助理國務卿領導）重組成4支「使團」（corp），分管印太（將除了巴基斯坦和阿富汗外的南亞國家跟原亞太事務局覆蓋範圍合併）、歐亞、中東和拉美地區，意味着原先獨佔一個地區事務局的非洲將不會由任何新「使團」分管——報道指「非必須的撒哈拉以南非洲大使館和領事館」全部關閉，區內一切「外交和發展運作」將轉移至向白宮國家安全委員會匯報的非洲事務特使辦公室，後者將優先跟進反恐、就「特別臨時事項」推進美國利益、衛生和防範流行病，以及處理關鍵礦物事務。

加拿大移送北美辦 美使館縮規模

在新改組下，舊有的西半球事務局會縮編成拉美地區使團，加拿大會被剔出，相關事務將轉移到由國務卿直轄的新設北美事務辦公室，相關人手將「顯著減少」，駐加使館規模也會大幅縮小。《紐時》指多個分別負責民主、人權、移民、國際組織合作和女權的事務局都會被廢除或縮編。

綜合《紐時》和彭博社等報道，多項支援非裔美國公民進入外交體系的獎學金擬將撤銷，享負盛名的富布萊特獎學金收窄至只限於國家安全有關的碩士課程，並優先給予教授「關鍵語言」（包括普通話、俄語、波斯語和阿拉伯語）的項目。國務院輪調制度也有大變，新入職外交官將按其專長和志願長期派駐指定地區。

草案稱改革旨在「有紀律地重組」國務院，「簡化外交任務執行」和「減少浪費、詐騙和濫權」，《紐時》稱美國總統特朗普可能在本周簽署相關行政命令，彭博社則預計最快周二或有公布。惟美國外交界和輿論對上述方案大感憤怒，政治網媒Politico引述一名現任美國外交官稱：「猴子也能提出比外泄草案更好的建議」。

（紐約時報/彭博社/衛報/Politico）