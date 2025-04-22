推動中梵交往 有讚有彈

楊榮文：可參考越南經驗

香港教區榮休主教湯漢樞機在自傳憶述，方濟各獲選教宗前已對中國有興趣，常向華裔耶穌會神父詢問中國的事，並希望訪華。方濟各上任後也屢表訪問中國大陸的意願，去年明言希望到訪上海佘山進教之佑聖母大殿。惟因梵蒂岡跟台北而非北京建交，從未有教宗到過中國大陸，教宗僅有訪港也是英殖時期的保祿六世1970年短暫停留，到回歸後，若望保祿二世1999年曾傳出打算訪港，但北京表態不適宜後無下文。

北京1957年成立中國天主教愛國會，管理大陸的天主教徒，並阻止教廷干涉大陸教務，包括任命主教。北京在方濟各當選時表明對梵蒂岡的兩大原則：斷絕與台灣關係、不要干涉中國內政。2018年9月，梵蒂岡跟北京簽署中梵協議，彼此承認雙方任命的主教，被指是雙邊關係大突破。中梵協議至今兩度延長，楊榮文指中梵關係改善始於本篤十六世致函中國教會，始終圍繞任命主教問題，並非攸關政治或台灣，「這是長久過程，需要耐心及逐步重建信任」。他形容方濟各對華態度承襲耶穌會傳統，採取長遠而非短視的看法，一直推動更理解中國，「要走入嘗試傳教的群眾，而不能只對群眾空講」。

質疑者轟冷待人權爭議

然而，一些評論質疑方濟各冷淡對待有關香港、新疆等的人權爭議。香港教區榮休主教陳日君樞機2020年曾到梵蒂岡求見方濟各不果，到2023年才獲私人接見。外界也有聲音批評中梵協議簽訂以來中梵關係幾無改善，反加重損害中國人的宗教自由，尤其是質疑中國大陸的主教人選實際上是由北京政府提名、教宗任命。方濟各曾就續簽中梵協議回應外界質疑道：「當你面臨被封鎖的狀况，就需要尋找可能的出路，不是最理想的出路，但還是出路。」

明報記者

（教宗逝世）