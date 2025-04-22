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方濟各心繫窮人愛足球 阿根廷意裔移民之子 幼年頑皮想當屠夫

【明報專訊】教宗2013年當選後選用方濟各（Francis）這個名字，明言那是因為尊崇13世紀聖人方濟各（St. Francis of Assisi）對窮人的愛護。他有「平民教宗」之稱，畢生堅持「貼地」生活，遠離奢華。他是意大利裔，不過他始終像其出生地的阿根廷人，熱愛跳探戈、聽音樂和足球。他幼年想做的職業是屠夫，但上天的安排令他踏上神職人員之路，成為全球14億天主教徒的精神領袖。

教宗方濟各原名豪爾赫‧馬里奧‧貝戈利奧（Jorge Mario Bergoglio），1936年12月17日生於阿根廷布宜諾斯艾利斯的一處藍領區，為家中長子。其父是會計員，母親是家庭主婦，他們都是逃離意大利墨索里尼法西斯統治的移民。他彷佛有着阿根廷人的靈魂和性格——他是阿根廷地方球隊聖羅倫素（San Lorenzo）的擁躉，又特別喜歡飲馬黛茶（一種富含咖啡因的飲料）。78歲生日時，他曾在聖伯多祿廣場與在場的數百對男女一起跳探戈。

他自稱4歲時曾想當屠夫，因為當年常跟媽媽和祖母上市場見到肉檔老闆。他童年時代非常調皮，被指像個「小魔怪」。長大後曾經在襪子工廠工作，也曾任化學技師等。在一次前往參加派對途中，他突然冒起告解衝動，成了一生的轉捩點。他憶述當時馬上折往向一名不認識的神父告解，繼而「彷彿聽到有聲音呼召」。他之後立志當神父而進了神學院學習。他說，那段時間對他人生規劃的唯一威脅就是對一個女孩的愛慕。

倡融和獲譽 涉出賣異見者捱轟

1958年，貝戈利奧加入耶穌會，至1969年晉鐸。教宗提倡融和而受伊斯蘭教、猶太教領袖歡迎，其對社會正義的追求亦得到非信徒的稱讚。不過他撇不開軍政府統治年代涉嫌保護異見人士不力的爭議。在1976到1983年阿根廷右翼軍政府統治殘酷鎮壓異見分子的「骯髒戰爭」（Dirty Wars）年代，方濟各當時作為阿根廷耶穌會的領袖，被抨擊出賣異見人士或保護、營救不力，儘管也有人為他澄清辯白，而在推翻軍政府後他也沒有受過追究責任的審訊。

他平生節儉。在阿根廷任布宜諾斯艾利斯總教區總主教期間，他不以私家車代步，依舊搭巴士出入，又曾被人發現幾乎穿着已經「開口」的破鞋子出席選舉教宗的樞機閉門會議。2013年當上教宗之後，他摒棄了傳統教宗珠光寶氣的形象。例如，他放棄入住教宗官邸宗座宮，改而居於聖瑪爾大之家；寧用銀製而棄用金製代表教宗身分的指環，手上戴普通牌子手表，其教宗座駕亦偏用大眾化品牌，如韓國Kia、羅馬尼亞Dacia等。

年輕受感染切部分肺 落下病根

方濟各近年健康轉差，其中一個原因是他21歲時因右肺感染必須局部切除，從此落下伴隨終身的呼吸系統病根，並成了他離世的近因。

（彭博社/法新社/BBC/NPR）

（教宗逝世）

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