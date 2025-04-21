CNN：普京尋求印證烏無意停戰

戰鬥無法即停 可成指摘理由

CNN指真正的休戰需要與對方談判和做好準備。普京突如其來的單方面「休戰」決定，似乎完全為了滿足美方要求。美國總統特朗普和國務卿魯比奧上周五才不點名要求俄方表現出認真談判的意願，否則美方可能幾天內放棄和談，普京隨即宣布休戰，或助長特朗普更偏幫俄方。

CNN分析，普京宣布休戰時一些前線尚有激戰，要停止衝突本應需要數日準備，烏軍如突然即時停止戰鬥，會成為後勤噩夢。當烏克蘭不可能馬上停止衝突，就可能會被白宮指摘沒回應俄方善意。

如何實施休戰、如何匯報及回應違反休戰情况，以及休戰結束時要如何反應，這些資訊差異都會構成軍隊混亂，可被交戰方用作證明對方不值信任的理據。例如早前俄烏暫停互襲「能源基建」30天的協議，作為中間人的白宮稱涵蓋「能源和基建」，俄方表示已「即時」停止攻擊「能源基建」，烏方則指暫停攻擊行動一周後開始。這些混淆便衍生不信任和違規指控。

（CNN）

（俄軍侵烏）