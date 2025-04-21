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俄烏互控違反復活節休戰 澤連斯基倡延長30日 美稱將歡迎休戰繼續

【明報專訊】俄羅斯總統普京上周六突然單方面宣布「復活節休戰」30小時，烏克蘭總統澤斯基一開始表達懷疑俄方誠意的態度，但仍表示願意遵守，並反建議延長休戰30日，以「給和平一個機會」。在休戰生效期間，儘管前線衝突激烈程度有所減低，惟俄烏仍相互指控違反休戰，聲稱對方其間發動數百次甚至過千次攻擊。克宮昨日表示未有收到普京延長休戰的指示，但美國國務院開腔評論普京宣布休戰的決定，指美方將會歡迎休戰延長，重申美方矢志達成「完整和全面」的停火。

烏控數百炮擊 俄斥違逾千次

這次是俄軍侵烏3年幾以來最重要的休戰，按普京說法，俄軍會在莫斯科時間上周六下午6時起至周日午夜（香港上周六晚11時至周一清晨5時）暫停攻勢，並假設烏軍會跟隨。惟在休戰生效前，澤連斯基指控仍有俄軍攻擊無人機犯境，到休戰生效後，他再指摘俄方只是假裝遵守休戰令，實際上在上周六夜間仍持續進行數百次炮擊，到周日再度發動攻勢——他在社交平台X上表示，從基輔時間周日凌晨至中午，俄軍共發動26次突襲。

俄羅斯國防部昨日反駁，指烏軍違反休戰超過1000次，導致基礎設施損毀並造成部分平民傷亡。官方聲明稱，烏軍對俄軍陣地開火達444次，並發動超過900次無人機攻擊，攻擊範圍涵蓋克里米亞半島及俄羅斯境內的布揚斯克、庫爾斯克與別爾哥羅德等州，「結果導致平民死傷，以及民用設施受損」。

儘管雙方互相指控，烏軍周日上午也承認前線活動確實出現減緩迹象，一些親俄軍事博客也指前線軍事行動顯著減少。

澤倫斯基上周六晚重申，基輔願意將休戰延長30天，但若俄方持續開火，烏方也將對等還擊。普京已向俄軍參謀總長格拉西莫夫下令，如基輔違反休戰，俄軍「必須全面應對」。

普京宣布休戰時聲言，這次休戰將檢驗烏方是否有意願或有能力實踐和平，還感謝特朗普、中國國家主席習近平與金磚國家領導人對和平進程的斡旋努力。

自2022年2月俄軍侵烏以來，莫斯科和基輔曾嘗試在2022年4月復活節和2023年1月東正教聖誕節期間休戰，但最終因雙方未能達成協議而無法實施。及至今年3月，儘管烏克蘭在吉達會議後接受美方提出全面無條件休戰30天的提議，惟俄國未接受，只允停襲能源基建，但到上周五克宮發言人確認不會繼續執行。

俄烏同日慶節 普京往禮拜

在烏克蘭改按西方格里曆標準制訂宗教節日日期後，今年罕有地出現格里曆與俄羅斯東正教慣用的舊儒略曆同日（4月20日）復活節的情况。普京在宣布休戰數小時後，到莫斯科救世主大教堂出席由政治盟友、俄羅斯東正教會牧首基里爾主持的復活節禮拜。烏克蘭總統澤倫斯基則趁復活節上傳影片至社交平台，呼籲國民不要放棄希望。

在接近前線的烏東頓湼茨克州克拉馬托爾斯克鎮，有烏兵對俄方休戰說法表示懷疑。在莫斯科街頭，58歲的市民帕夫洛夫認為俄羅斯不應給烏克蘭喘息的機會。

（路透社/法新社/CNN）

（俄軍侵烏）

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