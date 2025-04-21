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泰國新大樓震後倒塌案 中鐵十局中國籍高層被捕

【明報專訊】泰國曼谷審計署新辦公大樓倒塌案有新進展，泰國司法部轄下特別調查局（DSI）上周六拘捕有份興建大樓的中國中鐵十局泰國分公司一名中國籍高層，同時通緝該公司另外3名泰國籍董事。DSI稱調查取得足夠證據，懷疑該公司違法利用掛名股東營運。

中國駐泰國大使館暫未回應最新消息，本月初回應傳媒查詢時強調中鐵十局（泰）參與的聯營體正積極配合泰國政府開展的調查，相信調查會給出一個基於科學、客觀公正的結論。

該幢施工中的30層高大樓在3‧28緬甸大地震引發曼谷強烈震晃後整幢倒塌，導致47人死，仍有47人下落不明。大樓由ITD-CREC合資企業興建。ITD是意大利-泰國發展公司，CREC則是中國中鐵股份有限公司，負責聯合承建工程的是中鐵子公司中鐵十局（泰）。

調查人員在曼谷一間酒店拘捕涉案名為Zhang Chuanling的男子，按譯音相信就是中鐵十局（泰）總經理張傳令。當局另正追捕的其餘3人是同公司的泰國籍董事。

涉泰籍股東掛名代持股 違外國商業法

DSI重點調查中鐵十局（泰）涉嫌使用掛名股東經營公司，以及組成財團獲取審計署大樓施工合約。DSI調查股權結構時發現3名泰籍人士共持有公司51%股份，被捕中籍男子卻單獨持股49%。司法部長他威稱有證據顯示3名泰國人只是掛名股東，為外國人代持股，涉違反《外國商業法》。該法律規定外國人在泰經商時持股比例須低於泰國股東，上限為49%。

泰國《民族報》報道，當局調查財務紀錄時發現逾20億泰銖、涉及公司中國高層的貸款紀錄，報道指有關財務安排為中鐵十局（泰）透過合資企業獲政府合約鋪路，引發非法投標質疑。當局正調查大樓興建項目有否涉及圍標，以及建材是否符合法例規定的工業標準。

（曼谷郵報/泰國民族報/法新社）

相關字詞﹕塌樓 ITD-CREC 中鐵十局 緬甸地震 曼谷 泰國

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