泰國新大樓震後倒塌案 中鐵十局中國籍高層被捕

中國駐泰國大使館暫未回應最新消息，本月初回應傳媒查詢時強調中鐵十局（泰）參與的聯營體正積極配合泰國政府開展的調查，相信調查會給出一個基於科學、客觀公正的結論。

該幢施工中的30層高大樓在3‧28緬甸大地震引發曼谷強烈震晃後整幢倒塌，導致47人死，仍有47人下落不明。大樓由ITD-CREC合資企業興建。ITD是意大利-泰國發展公司，CREC則是中國中鐵股份有限公司，負責聯合承建工程的是中鐵子公司中鐵十局（泰）。

調查人員在曼谷一間酒店拘捕涉案名為Zhang Chuanling的男子，按譯音相信就是中鐵十局（泰）總經理張傳令。當局另正追捕的其餘3人是同公司的泰國籍董事。

涉泰籍股東掛名代持股 違外國商業法

DSI重點調查中鐵十局（泰）涉嫌使用掛名股東經營公司，以及組成財團獲取審計署大樓施工合約。DSI調查股權結構時發現3名泰籍人士共持有公司51%股份，被捕中籍男子卻單獨持股49%。司法部長他威稱有證據顯示3名泰國人只是掛名股東，為外國人代持股，涉違反《外國商業法》。該法律規定外國人在泰經商時持股比例須低於泰國股東，上限為49%。

泰國《民族報》報道，當局調查財務紀錄時發現逾20億泰銖、涉及公司中國高層的貸款紀錄，報道指有關財務安排為中鐵十局（泰）透過合資企業獲政府合約鋪路，引發非法投標質疑。當局正調查大樓興建項目有否涉及圍標，以及建材是否符合法例規定的工業標準。

（曼谷郵報/泰國民族報/法新社）