巧避納瓦羅說服特朗普 美兩高官助緩「對等關稅」

WSJ：財長商務部長闖白宮

WSJ上周五（18日）報道，特朗普本月初宣布大幅加徵「對等關稅」後，全球金融市場失控。4月9日，美股繼續急挫，貝森特與盧特尼克希望特朗普暫緩執行，但支持高關稅的納瓦羅（Peter Navarro）自特朗普「解放日」記者會後經常在白宮橢圓形辦公室出入，貝森特和盧特尼克難以接近特朗普游說。

報道引述數名消息人士稱，兩人當日早上趁納瓦羅在白宮另一邊與白宮國家經濟委員會主任哈西特商討時，在未事前安排下進入橢圓形辦公室，向特朗普力陳利弊，並建議暫時收回部分關稅措施。結果，兩人成功說服特朗普暫時收回成命，並建議馬上宣布以穩定市場。

納：匿名者圖分化 盧：特朗普團隊合作

兩人留下直至確認特朗普在社交平台貼文宣布暫緩部分關稅，貝森特隨即趕忙與白宮發言人萊維特對外宣布決定。報道稱，納瓦羅得知後感到十分驚訝。

特朗普解釋，由於金融市場過度反應，債市也出現警號，所以作出暫緩「對等關稅」決定。報道稱，特朗普當日較早時還發文促國民「保持冷靜」，之後突然態度轉變，從過程中可以看出當前白宮決策的快速變化。

納瓦羅回應WSJ的報道時表示，匿名來源試圖分化特朗普的貿易團隊。貝森特的發言人表示，總統的團隊致力落實美國優先的貿易議題，「那些目的在於試圖分裂總統貿易團隊的人，試圖損害我們政府提振勤勞美國人的目標。」盧特尼克的發言人亦強調特朗普團隊一起合作。

75歲的納瓦羅屬對華鷹派，特朗普長期偏好他的經濟論點，兩人都傾向貿易政策的「反對妥協派」（maximalist），主張激進改變。納瓦羅強硬對華觀點吸引大批特朗普支持者，這些人當中不少都是反華爾街精英者。

（華爾街日報）