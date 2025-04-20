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汽車關稅逼環球車廠變招 福士部分生產遷美 福特調整對華付運

【明報專訊】面對「特朗普2.0」針對汽車的關稅及其餘波，美國國內外的汽車製造廠陸續變招應對，德國福士汽車計劃轉移部分旗下品牌的生產線到美國以避開關稅，美國福特汽車也決定調整對華出口汽車的安排。

華府加徵的25%汽車關稅本月3日生效，同時向歐盟等貿易伙伴開徵的10%「對等關稅」基準稅率正實施。德國福士汽車行政總裁奧博穆在《法蘭克福匯報》上周五（18日）刊登的專訪表示，美國關稅措施拖低集團今年首季營業利潤，盼盡力維持對美投資者和可靠伙伴的角色。他表示公司計劃將旗下高級汽車品牌奧迪（Audi）的部分生產線搬到美國，並就此跟華府展開「建設性討論」。

在華不敵本土新貴 福士更重視美市場

奧博穆強調在美國生產奧迪符合福士發展策略，但他表示福士暫時無意在美國生產旗下豪華汽車品牌保時捷（Porsche）——儘管美國是保時捷最大市場，但每年7萬輛的銷售額不足以支撐生產線遷到美國。法新社指出，福士在中國市場、尤其是電動車領域面臨本土車企激烈競爭，本身就是最大銷售對象的美國市場顯得更重要。福士現在美國田納西州設有廠房，但65%在美鎖售的旗艦VW品牌汽車從歐洲或墨西哥進口，供應美國市場的奧迪和保時捷全為進口貨。

日本本田汽車也有類似考慮，《日經新聞》上周二指該車廠擬兩至三年內提高在美產量，最多增產三成，令本地生產汽車佔其在美銷量比例升至9成。

怕中方150%關稅 福特上周停交車

美國老牌車廠福特（Ford）則須應對中國的反制關稅。其發言人確認在目前情况下公司「已調整」美國運往中國的出口安排，但未有交代措施生效時間、所涉車款等詳情。《華爾街日報》上周五引述知情人士報道，福特上周已停止付運在密歇根州生產的F-150 Raptor越野車和野馬（Mustang）跑車，以及在肯塔基州生產的「林肯領航員」多功能旅行車（SUV）——這些車款出口中國時正面臨150%關稅，其中Raptor在華售價約72萬元人民幣（76.5萬港元）。過去10年，福特在華銷售數量由約24萬輛暴跌至去年的約5500輛。

Volvo唱反調 減在美工廠規模

惟現由浙江吉利當大股東的瑞典富豪汽車（Volvo）則唱反調，上周五宣布擬3個月內解僱3間美國工廠約550至800名工人。

（法新社/華爾街日報/日經新聞）

（關稅戰）

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