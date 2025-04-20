校友富豪撐抗特 哈佛一日募870萬

募捐對象包括彭博「沽神」

大學學生報《哈佛緋紅報》上周五（18日）報道，哈佛大學行政人員上周一發電郵向校友募捐，直指當下對哈佛乃至高等教育都是「關鍵時刻」。《華爾街日報》報道，募捐對象包括彭博資訊母公司創辦人彭博 （Michael Bloomberg）、凱雷集團創辦人魯賓斯坦（David Rubenstein）和有「沽神」之稱的對冲基金經理約翰保爾森（John Paulson）等。直至上周三早上9時，校方已獲捐114萬美元，部分是欣賞校方「企硬」對抗特朗普政府而初次或相隔數十年再次捐獻的校友。另有一批教授考慮自願減薪，以騰出資金用於被撤去資助的研究。

特朗普政府4月11日要求哈佛作出紀律懲處校園示威「違規行為」、舉報「敵視」美國價值觀的學生等10項改革，哈佛校長加伯上周一公開回絕後，政府宣布凍結給校方的22.6億美元聯邦資金，並威脅要撤銷其免稅地位和禁止招收外國學生。《紐約時報》上周五引述數名知情人士報道，該份4月11日發出的電郵是美國衛生部署理總法律顧問暨白宮反猶太主義專責小組成員凱文尼（Sean Keveney）「未獲授權」下寄予哈佛。

《紐時》：要求懲處的郵件「未獲授權」

另外，教育部長麥克馬洪上周五（18日）致函加伯，指審查發現該校涉外報告「不完整、不準確」，要求該校30日內提供外國捐款人身分、背景及自2020年的通訊資料，以及自2010年以來外國學生、教職員、研究者、學者的資料及其最近地址。哈佛發聲明稱，該校嚴格遵守美國《高等教育法》第117條申報源自外國的每筆逾25萬美元（194萬港元）餽贈和合約。

（哈佛緋紅報/華爾街日報/紐約時報）