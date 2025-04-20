華府新冠網頁改推爭議「實驗室外泄論」

舊版新冠網站Covid.gov原旨在推廣疫苗和測試資訊，但在改版後焦點變成把矛頭指向中國和在疫情期間擔任白宮防疫顧問的福奇。網站現在指出，全中國研究嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱「沙士」）的首屈一指實驗室位於武漢，「在缺乏足夠生物安全水平下從事基因改造等研究」，且在武漢華南海鮮批發市場發現2019冠狀病毒前數月，武漢病毒研究所的研究人員已出現類似新冠病徵，「幾乎從所有科學衡量方法來看，如果存在自然起源的證據就早該出現，但結果並非如此」。

前防疫顧問福奇成眼中釘

即使中情局（CIA）今年1月改變立場，聲稱新冠病毒更有可能從實驗室產生，但評估只有「低度信心」。以上爭議論述基於去年12月美國共和黨眾議員主導的一份調查報告，被特朗普針對的福奇（Anthony Fauci）也成為眼中釘——在新冠疫情時期，福奇以國家過敏與傳染病研究所（NIAID）總監成為重要一員，到拜登上任後委任他為總統首席醫療顧問，白宮網站指控福奇「促使」科學界聚焦於「病毒自然起源論」。網站同時批評拜登政府、世衛以至社交距離、口罩令和封城等防疫措施

美國約翰霍普金斯衛生安全中心資深學者阿達勒賈（Amesh Adalja）批評特朗普政府正在改寫部分歷史，把新冠疫情變成政治事件，而非實際發生的生物事件。

（路透社/CNN/華盛頓郵報/中國外交部網站）