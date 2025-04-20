美伊次輪核談判 中間人阿曼：伊要求保留和平核能

美國和伊朗這次再分別由總統中東問題特使威特科夫和外長阿拉格齊領軍，二人昨早上11時半起在阿曼駐意使館的不同房間，經阿曼外長互傳信息。在未來一周的會談行程都在阿曼，美伊雙方周三先展開專家級技術磋商，到周六再舉行第三輪談判，審視專家研究成果距離協議原則有多遠。

有匿名伊朗高官會前向路透社表示，在本月12日的首輪談判上，伊方向美方告知同意在鈾濃縮問題上作出一些限制，但需要美國總統特朗普保證不會再次撕毀核協議。另有伊朗高官放風稱，伊方談判「紅線」是決不拆除提煉鈾元素用的離心機、完全停止鈾濃縮或把濃縮鈾存量減至2015年伊朗核協議的水平之下，也不接受國防能力的磋商。

阿曼另外宣布其蘇丹海賽姆將應俄羅斯邀請，周一（21日）出訪莫斯科兩日——俄羅斯外長拉夫羅夫上周五向阿拉格齊表明，俄方願擔當「有利伊朗而獲美國接受」的任何角色。

（路透社/法新社/半島電視台）

（俄軍侵烏）