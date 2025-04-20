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美要脅袖手和談 普京突稱復活節休戰 俄兵停行動30小時 烏質疑真實意圖

【明報專訊】在美國總統特朗普和國務卿魯比奧前日表態不滿烏戰和談進程，要脅退出斡旋之際，俄羅斯總統普京昨日（19日）突然宣布俄軍單方面在復活節休戰合共30小時，聲言默認烏方會跟隨。烏克蘭隨即指控俄軍攻擊無人機在其公布的休戰生效時間前犯境，總統澤連斯基質疑這反映普京「真正意圖」。

普京昨日召見俄軍總參謀長格里西莫夫，在全國直播下宣布俄兵復活節休戰，即在當地時間19日下午6時至20日午夜（香港時間昨晚11時至周一凌晨5時）停止一切軍事行動。普京聲言這是出於人道考慮，指烏方在休戰期間的行動將反映對方是否準備和平解決問題。他同時指示格拉西莫夫準備好應對烏軍在休戰期間的「侵略行徑」，指控自針對能源基建的停火協議上月18日生效以來，烏方已違反「過百次」。

烏稱休戰生效前俄無人機犯境

烏克蘭3月11日已同意無條件停火30日，但俄方被指從未真正接受或執行，烏軍也維持軍事行動。烏克蘭外長西比加諷刺普京將30日停火變成30小時休戰，他強調基輔仍信守30日停火協議的承諾，敦促各國保持「警戒」，確保俄軍執行休戰。烏克蘭總統澤連斯基則在社交平台X表示，在俄方宣稱開始休戰前的昨日下午5時15分（本港時間晚上10時15分）在烏克蘭空域發現俄軍攻擊無人機，質疑這反映普京對復活節和人命的「真正意圖」。

俄烏雙方近日仍在阿聯酋斡旋下展開戰爭爆發以來最大規模的換囚，澤連斯基指有277名烏軍戰俘獲釋。

儘管烏克蘭已放棄沿用東正教的舊儒略曆，改用西方格里曆計算基督宗教節日（例如聖誕節定於12月25日），惟今日復活節少有地在兩套曆法皆定於4月20日。這也是為何特朗普政府原先尋求在這日或之前達成停火協議，然而進度緩慢開始令美方改變態度。

外媒指特朗普對和談進展失耐性

魯比奧上周到訪法國巴黎，跟法國、德國、英國和烏克蘭的官員見面，提出美方建議的停戰方案，到上周五更表明俄烏「只剩幾天」去謀求停戰進展，否則美國將會撇下不管。特朗普幾小時後在白宮說，俄烏問題談判已進入關鍵時刻，認為「有很大可能」解決俄烏問題，但稱「（俄烏）兩方其中之一因為某些原因令其非常艱難，我們只好要說『你們愚蠢，你們是蠢材、惡劣之人』，我們將撒手不管」。

被問到是否普京拖延時間，特朗普答道：「我希望不是。」克宮發言人對此回應說，和談已有些進展，惟與華府接觸非常艱難。

網媒Axios指特朗普幾日前向魯比奧和中東問題特使威特科夫等表示，如果短期內俄烏和談仍然沒有進展，他會考慮關注其他外交事務。路透社引述知情人士稱，特朗普向下屬表明質疑是否值得堅持談判下去。有歐洲官員認為，魯比奧的說法反映白宮開始不滿克宮拒絕退讓。惟有華府官員透露，美國官員不滿烏克蘭總統澤連斯基上周四指摘威特科夫「散播俄羅斯言論」無助於和平進展。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）

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