「非自願獨身」思想廣傳 外界促規管社交媒體

非自願獨身（involuntary celibacy，簡稱Incel）意指男性自感因外貌、經濟等因素無法吸引異性青睞，繼而仇恨與詆譭女性。《混沌少年時》主角傑米便視女性為可支配的對象，為彰顯「男子氣概」而追求不喜歡的女同學，遭嘲為Incel。編劇積科恩（Jack Thorne）稱，青少年很容易接觸網上的不當內容並受污染，促政府大刀闊斧規管社交媒體。

TikTok有規管 網民有「過牆梯」

專責反恐工作的大倫敦警察廳助理廳長朱克斯（Matt Jukes）近日表示，當局將設立工作組應對涉及年輕男性的網上暴力。他說，年輕男性受「強烈厭女」的網上資訊鼓動，因而在網上論壇尋找厭食、有情緒病或自殺傾向的脆弱女性作為目標，煽動對方傷害自己甚至策劃性侵。他指出互聯網加速掀起部分青少年對女性的仇恨，此危機可靠科技巨企協助解決，包括阻止演算法推送極端內容，以及協助警方偵測接觸暴力內容的年輕人等。

不過數碼犯罪學家索羅亞（Anda Iulia Solea）上月發表研究指出，雖然社交平台TikTok禁止用戶使用Incel等厭女仇恨字眼，惟用戶正將厭女思想以自我提升等正面行為包裝，例如提出PSL評級來將男性按受歡迎程度分類，鼓勵不受歡迎的男性以健身等手段「升級」，並將理想男性的概念歸咎於女性苛求。

英國青少年議會委員上月發表報告指出，類似澳洲禁制16歲以下年輕人使用社交媒體的禁制並不實際，既失去使用網絡對社交與學習的益處，年齡限制亦易於規避。

（衛報）

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