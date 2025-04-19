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《混沌少年時》尋暴力根源 英削支援預算惹詬病

【明報專訊】Netflix劇集《混沌少年時》聚焦英國青少年暴力罪行成為近期熱話，突顯網上厭女風氣盛行與青少年持刀罪案日增對社會的挑戰。創作團隊盼以劇集詰問同類罪行根源。首相施紀賢支持國會與學校播劇反思，惟政府多番削減青少年資源惹詬病。兒童關注組織調查顯示，受訪青少年每4人便有一人為暴力受害者，憂政府持續削減青少年服務開支將令暴力罪行惡化。

《混沌少年時》（Adolescence）講述13歲少年傑米持刀殺害同校女生，引發軒然大波。劇集透過警方到校調查、少年與心理學家對話、家人面對外界目光等場景，揭示傑米疑受網絡厭女文化與同儕影響，導致自我形象低落及對女性欠尊重，同時又面對校園欺凌等問題，惟父母與校方未及時發現，最終少年的怒火演變成暴力悲劇。劇集自上月13日推出後高踞全球Netflix播放排名榜前列，家長對劇集感受尤深。

不諳青少年文化 外界欲救無從？

育有兩名十多歲女兒的伊莎貝爾稱，觀劇後「深感震驚」，思及此虛構故事可能正在現實中發生，「成年人對青少年的文化毫不理解……如果你的孩子牽涉其中，你要怎樣做才能將他們拉出來？」劇集創作者兼飾演傑米父親的演員史提芬嘉咸（Stephen Graham）稱，接連出現少女遭年輕男子刺死的案件，令他嘗試透過戲劇尋問年輕人在朋輩、網絡與社交媒體之間面對什麼壓力，導致慘劇不斷發生。

施紀賢上月在國會回應提問時，談及自己與子女在家收看《混沌少年時》，同意年輕男性受網上厭女資訊影響而作出暴力行為，是必須解決的「真實問題」，支持在國會及學校播放該劇。傳媒引述消息人士稱，政府將在下學年更新關係、健康及性教育（RHSE）課程指引，包括在中小學引入反厭女文化內容，聚焦認識負面情緒，培育同理心，以及建立互相尊重的關係等，抗衡網上傳播的有害性別論述。

去年調查：兩成青少年最近遭暴力所害

青少年犯罪長期困擾英國社會。青少年司法委員會（YLB）去年底公布數據，2023年有近2萬宗涉及青少年的警誡或判刑個案，當中六成涉及嚴重罪行，包括搶劫、人身侵害及性罪行等。其中人身侵害案件較過去10年增加達12.4%，涉違法持有武器的案件亦達10年新高，增幅達30%。

英國慈善組織青少年天賦基金會（YEF）去年發表調查報告，受訪的1萬名13至17歲青少年中有20%過去一年曾是暴力受害人，近半害怕暴力影響日常生活。過去一年曾隨身攜帶武器的青少年有5%，其中被休學及停學的青少年曾攜帶武器者更多達21%及36%。多次犯事的青少年中只有12%獲支援處理導致暴力行為的原因，其餘逾九成均由學校作紀律處分或由警方介入。

暴力成因涉童年受虐、脫離主流教育

英國經濟研究所今年2月推算，涉及8至24歲的嚴重罪案造成的經濟與社會成本高達10億鎊（約100億港元），而導致暴力的成因多樣，包括童年受虐等創傷經驗、脫離主流教育導致自我形象受損、兒童貧窮與不平等增加、缺乏公共服務支援等。

為應對暴力惡化，除了上屆政府投資1億鎊（約10億港元）於英格蘭及威爾斯最受嚴重暴力罪行影響的地區成立18個「減少暴力罪案小組」，協助早期介入等防止罪案措施外，工黨去年上台後亦率先設立反持刀罪案聯盟，以10年內將持刀罪案減半為目標。

審計署批政策未對準最高危青少年

不過基督教青年會（YMCA）分析指出，當局自2010-2011年度至2022-2023年度之間，對青少年服務預算已削減達11億鎊（約110億港元），減幅達75%，平均每名5至17歲者只有47鎊（約471港元）服務預算。國家青年部（NYA）研究顯示，受預算影響而關閉青少年服務中心的地區，青少年涉及反社會行為與罪案的機率上升。英國國家審計署報告批評現政策未能接觸最高危的青少年，難有效回應其犯罪風險。

YEF基金會分析，援助可能受暴力影響的青少年有助減低罪案率達三分之一，倡當局增加投放資源，讓青少年有安全的環境活動，減少犯事的誘因。關注組織Young Foundation行政總裁古爾登認為，要真正改變青少年犯罪，研究相關政策與投放資源時必須傾聽青少年的聲音，否則不可能帶來改變。

（綜合報道）

（環球熱話）

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