加沙斷臂童人像照獲WPP年度大獎

阿布埃盧夫（Samar Abu Elouf）2023年12月從加沙撤出後遷到卡塔爾首都多哈居住，與去年3月在以軍攻擊加沙時失去雙臂的阿朱爾（Mahmoud Ajjour）住在同一大廈。WPP執行總監庫利（Joumana El Zein Khoury）形容得獎作無聲勝有聲：「它不僅講述一個男孩的故事，亦講述一場將影響幾代人的更廣泛戰爭。」

兩幅入圍決選作品，一幅是Getty Images攝影師穆爾（John Moore）在美國加州坎波（Campo）拍攝到中國移民穿過美墨邊境後夜間聚在一起取暖，另一幅為Panos Pictures攝影師諾爾蒂（Musuk Nolte）拍攝巴西一名男子為住在亞馬遜州馬納卡普魯（Manacapuru）村的母親送食物；該村莊曾經有船直達，但乾旱令男子須沿着乾涸的索利蒙伊斯河（Solimões）河牀步行2公里才能到達，反映當地水危機。

今屆比賽共有來自141個國家超過5.9萬張作品參選。

（WPP/BBC）