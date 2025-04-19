美控華衛星助胡塞施襲

外交部：不掌握情况

英國《金融時報》引述美國官員稱，這家與中國軍方有關的衛星公司向有伊朗撐腰的胡塞武裝提供影像資料，用來鎖定紅海上的美國軍艦和國際船舶。報道指美國官員已多次向中方警告有關做法，但中方一直無視。

路透社報道，美國國務院發言人布魯斯在例行記者會上表示：「我們可以證實報道，長光衛星技術有限公司直接支持伊朗撐腰的胡塞武裝，對美國相關利益發動恐怖襲擊。」她說：「中國一直試圖……將自己塑造成全球和平締造者……然而很明顯地，北京和中國企業向諸如俄羅斯、朝鮮和伊朗及其代理人提供關鍵經濟與技術支持。」

布魯斯表示，儘管美國已就此問題與北京交涉，但這家公司仍繼續向胡塞武裝提供援助。她說：「他們繼續這樣做，令人無法接受。」

美國近幾周加強打擊胡塞武裝。胡塞武裝控制的馬西拉電視台昨報道，美軍前一晚對也門西部荷台達省伊薩角港發動空襲造成38人死亡，102人受傷。美國中央司令部周四在社交平台發文說，美軍當日襲擊伊薩角港，該港口已被「摧毀」。伊薩角港被認為用於向也門北部胡塞武裝控制省份進口燃料。

（路透社/金融時報）