澤連斯基指控中國援俄武器物資 稱有中方人員俄境內協助 中方：反對無端指摘

澤連斯基在基輔的記者會時引述烏國情報及安全部門的情報,稱中國向俄羅斯提供武器,包括火藥和火炮等物資,又指有中方人員參與在俄羅斯生產武器,下周會交代更多詳情。澤連斯基續指對有關情况「不感意外」,但稱早前與國家主席習近平通話時,對方保證不會出售或供應武器予俄羅斯。

烏克蘭政府昨日公布更新被制裁實體清單,當中除了有俄羅斯企業,路透社指亦包括3間中資企業,分別為北京空天翔輝科技有限公司(Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd)、瑞金機械製造有限責任公司(Rui Jin Machinery Co. Ltd),及中復神鷹碳纖維西寧有限公司(Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd)。澤連斯基昨指,這些中國企業涉及俄羅斯「伊斯坎德爾」(Iskander)導彈的生產。

制裁3中企

將與美簽署礦產協議

中國一直就俄烏戰爭表示中立立場,同時呼籲透過和平外交手段解決衝突。中國外交部發言人林劍昨在例行記者會被問及澤連斯基的涉華言論時表示,中方從未向衝突任何一方提供致命武器,並嚴格管控軍民兩用物項,堅決反對無端指責和政治操弄。

另一方面,烏克蘭第一副總理兼經濟部長斯維里堅科(Yulia Svyrydenko)與美國財長貝森特,周四以視像方式簽署同意開發烏克蘭礦產的意向備忘錄。斯維里堅科在社交平台帖文稱,兩國最終達成的協議將包括一個涉及烏克蘭重建的投資基金,表示期望該基金成為有效工具,吸引投資於重建烏國、基建現代化、支持企業和創造新經濟機遇。

美國總統特朗普前日跟訪美的意大利總理梅洛尼在橢圓形辦公室會面時,稱華府計劃下周四簽署自然資源和能源資產的協議。貝森特(Scott Bessent)稱,協議細節仍待確定,但基本上為此前雙方同意的版本,目標在下周六(26日)或之前簽署。

特朗普曾多次施壓烏克蘭用礦產資源換取美國援助,澤連斯基今年2月底到白宮準備簽署合作開採礦產的框架協議,最終因他跟特朗普及副總統萬斯爆罵戰而未有成事。

(路透社/BBC/華盛頓郵報/半島電視台/NBC/Politico)