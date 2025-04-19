路透：運抵華一波音機返美 料因關稅停收

消息稱原廈門交付

路透社周五（18日）報道，在特朗普宣布加徵關稅前幾周，波音似乎仍在為正常業務做準備。最少4架新的737 MAX飛機停放在浙江舟山的交付中心。波音會在該處為飛機安裝內飾並塗裝，再交付中國客戶。航班追蹤網站Flightradar24資料顯示，其中3架飛機上月從西雅圖波音公司總部運抵內地，另一架則於上周抵達，不過其中一架飛機周五（18日）早上從舟山起飛往關島，這是去西雅圖途中橫跨太平洋航班的停靠站之一。報道稱，這顯示飛機正返回美國。報道引述今年2月在飛機發燒友網站上載的照片，這飛機有廈門航空的裝飾。一名消息人士亦稱，該飛機原本安排到廈門交付。

路透社引述一名業內資深人士稱，波音和供應商在進行計劃時，已假設了短期內不會再向中國交付飛機。不過兩名美國業內消息人士表示，他們仍未收到禁止將零部件運往中國的明確指示。

美業界：未收指示禁零部件運華

自2018和2019年接連發生兩宗737 ＭAX客機致命墜機事故後，波音一度中斷向中國交付飛機，經歷數年進口凍結後737 MAX剛恢復交付。波音數據顯示，中國航空公司和租賃商有130架未完成的訂單，其中包括96架737 MAX客機。

（路透社）

（關稅戰）