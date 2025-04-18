紐時：美叫停以炸伊朗核設施 與德黑蘭展談判

《紐時》引述消息報道，以色列官員近期已制定在5月空襲伊朗核設施的多項計劃，以方已準備執行計劃，並樂觀認為美國會配合。以色列的目標是讓伊朗研發核武的進程再推遲一年或以上，不過幾乎所有以國空襲方案，都不能沒有美國協助，無論是保護以色列免受伊朗報復、確保攻擊行動成功，美國都是行動計劃的核心。

以色列一直計劃攻擊伊朗核設施，並演練過轟炸行動，又評估美國在有否提供支援下，能對伊朗核設施造成多大破壞。美國部分官員最初對考慮以方計劃持開放態度，中央司令部司令庫里拉及國安顧問華爾茲曾討論若特朗普首肯，美軍要如何協助以色列行動，其間美軍亦向中東地區增兵；不過亦有官員提出質疑。最終特朗普本月初知會以方，指美國不會支援攻擊行動，他亦在內塔尼亞胡上周訪問華盛頓時討論有關事宜，並同時宣布美國跟伊朗就核問題展開談判。

美制裁華煉油廠 華促停無理打壓

另外美國周三（16日）宣布制裁中國煉油廠「山東勝星化工有限公司」，該公司被指購買價值逾10億美元（逾78億港元）伊朗原油。美國國務院稱行動是特朗普將伊朗非法石油出口降至零的行動一部分。美國亦對協助運送伊朗石油至中國的數間公司與船舶實施制裁，指這些公司與船舶是伊朗影子艦隊一部分。中國駐美大使館發言人劉鵬宇呼籲美方立即停止對中國實體和個人的無理打壓，稱中方將採取必要措施，維護自身合法權益。

（半島電視台/路透社/金融時報/中央社）